Com um a mais desde o início, Chapecoense goleia Avaí na Ressacada

O Avaí foi goleado na noite desta sexta-feira (12), pela Chapecoense, por 4 a 1, no estádio da Ressacada, em jogo válido pela sexta rodada do Campeonato Brasileiro da Série B. Os gols foram marcados por Alisson, Rodrigo, Bruno Nazário (2x) e Júlio César.

Goleada verde

Toda a partida foi condicionada pela expulsão do zagueiro Felipe Silva, que deu entrada dura em Bruno Nazário logo após o primeiro minuto de jogo e foi expulso.

Com um jogador a mais, a Chape se lançou de vez ao ataque e conseguiu abrir o placar aos 8, com Alisson Farias, aproveitando rebote de Ygor Vinhas. Enquanto isso, os mandantes não conseguiram reagir e criar chances com um a menos, assustando pouco até o intervalo.

Na volta dos vestiários, o Avaí fez duas mudanças, buscando aumentar sua capacidade de criação. Mas, logo aos 12, o ex-avaiano Rodrigo Freitas ampliou para os visitantes. O resultado foi aquecendo os ânimos dos jogadores e a partida acabou ficando mais disputada, com entradas duras acontecendo.

As emoções só voltariam de fato nos acréscimos quando saíram três gols em 11 minutos. Primeiro, Júlio César diminuiu para o Avaí, em falha bizarra do goleiro Airton, o que fez o time partir para cima da Chape em busca do empate.

Porém, aos 50, o meia Bruno Nazário marcou o 3 a 1 aproveitando saída errada de Roberto., encaminhando a vitória dos visitantes, que foi concretizada aos 56, com pênalti convertido também pelo camisa 88, fechando a goleada em 4 a 1.

A partida ainda foi marcada pela lesão do árbitro Jean Pierre Gonçalves Lima, que foi substituído na reta final do jogo após sentir uma lesão na coxa.

E agora?

Com o resultado, a Chapecoense sobe momentaneamente para a 7ª posição, com oito pontos, e irá enfrentar na próxima rodada o Juventude, no domingo (21), às 11h, na Arena Condá.

Já o Avaí, estacionou no 12° lugar com seis pontos, e dependendo dos demais placares, pode terminar a rodada próximo ao Z-4. O seu próximo adversário é o Atlético-GO, em Goiânia, no sábado (19), às 21h30.