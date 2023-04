Com gol no apagar das luzes, Chapecoense empata com a Ponte Preta pela Série B

Na tarde deste sábado (29), Chapecoense e Ponte Preta se enfrentaram na Arena Condá, em Chapecó. O confronto foi válido pela terceira rodada da Série B do Campeonato Brasileiro. Num jogo sem grande inspiração das equipes, o placar ficou igual, 1 a 1. Rodrigo Freitas marcou para a Chapecoense e Pablo Dyego para a Ponte Preta.

Domínio alvinegro

E quem levou perigo primeiro foi a equipe paulista. Aos 6 minutos, Pablo Dyego arriscou de longe e levou perigo à meta adversária. A partida prosseguiu com ritmo truncado e muita disputa de bola entre os times.

A Chape conseguiu ter sua oportunidade de abrir o placar aos 21. Após bola lançada na área, Edson desviou contra a própria meta e obrigou o goleiro Caíque França a fazer boa intervenção.

O susto não desanimou o clube de Campinas. Aos 27, Matheus Jesus recebeu na entrada da área e chutou no canto. Airton se jogou e evitou o que seria o primeiro gol da Ponte Preta. Mas a Macaca logo seria premiada pelo empenho ofensivo. Aos 30, Jeferson Jeh recebeu em profundidade, tirou de Airton e caiu. O arbitro marcou a penalidade. Elvis bateu e parou em defesa de Airton, mas no rebote Pablo Dyego aproveitou para abrir o marcador.

Os donos da casa ainda teriam uma chance de empatar no primeiro tempo. Aos 49, Pablo Siles fez boa jogada e arriscou finalização, mas a bola bateu na rede pelo lado de fora.

Igualdade no fim

Os minutos iniciais do segundo tempo foram econômicos no que diz respeito à emoção. As equipes encontravam muitas dificuldades em criar chances de gol e movimentar o placar.

A primeira boa chegada ocorreu aos 19 minutos, quando em rápido contra-ataque Dudu tocou para Jeh finalizar para fora. A Ponte também balançaria a rede aos 24, quando Jeh recebeu na cara de Airton e marcou o segundo, mas o auxiliar viu impedimento e o gol foi anulado.

Na sequência do duelo o cenário de uma partida truncada voltou a tomar conta. A Chapecoense não conseguia produzir ofensivamente e levantar o ânimo de seus torcedores, enquanto a Ponte segurava e se dava por satisfeita com a vitória.

Os catarinenses tiveram um último suspiro já nos acréscimos. Em bola levantada na área , o zagueiro Rodrigo Freitas apareceu na área para empurrar a bola para o fundo das redes, empatar o placar e definir o marcador final da partida, 1 a 1.

Próximos desafios

A Chapecoense volta a campo na próxima terça-feira (2), quando visita o Atlético-GO, às 21h30. Já a Ponte Preta recebe no mesmo dia o Botafogo-SP, às 19h.