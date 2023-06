Grêmio goleia Coritiba e assume vice liderança do Brasileirão

É goleada na Arena! O Grêmio ganhou de 5 a 1 do Coritiba, na tarde deste domingo (25) , na Arena Grêmio, em Porto Alegre , pela 12ª rodada do campeonato Brasileiro da Série A . Os mandantes chegaram a 23 pontos no campeonato e foram a 2ª colocação na tabela.

Já os visitantes permanecem com 4 pontos no ultimo lugar, na zona de rebaixamento. A torcida da casa estava em peso para ver a goleada tricolor. Os gaúchos conquistaram sua segunda vitória seguida desde a acachapante derrota por 3 a 0 para o Flamengo.

Renato Gaúcho parece ter acertado o encaixe do time em um 4-2-3-1 que por muitas vezes antes era um 4-3-3 com pouca proteção a defesa. Agora com mais consistência na defesa o time acha grandes resultados.

A Segunda Vitória Seguida

Em jogo morno até os 30 minutos da primeira etapa com poucas chances para ambas as equipes. O time da casa soube aproveitar as falhas da equipe adversária após meia hora de jogo e começou a chegar com mais precisão ao ataque tanto é que conseguiu terum penalti ao seu favor aos 34 minutos de jogo.

O lance chegou a ser checado no VAR por mais de três vezes. Foi dado. Na cobrança Cristaldo tomou boa distância da bola e correu para bater. Com seu gingado chegou na bola já tirando do goleiro que foi para um lado e a bola para o outro. O placar foi aberto.

Com 41 minutos veio o empate da equipe visitante nos pés de Alef Manga. Após jogada bem trabalhada desde o cmpo de defesa, a bola sobrou para Alef que de chapa mandou no canto do gol, empatando a partida. no lance o jogador ainda levou mais um cartão amarelo em sua carreira. Dessa vez por provocara atorcida adversária. Vale lembrar que o mesmo esteve no meio da máfia das apostas justamente por forjar cartões amarelos.

Na segunda etapa de jogo o placar elástico foi construido com bastante facilidade para os donos da casa. Logo na volta do jogo aos 3 minutos de segundo tempo Vilasanti fez o segundo gol após receber cruzamento de Luis Suarez ele testou para o fundo da rede.

Já aos 9 minutos da parte final o tricolor achou o terceiro gol nos pés de bitelo que após linda jogada em equipe chapou no canto de forma indefensável para o goleiro do coxa que só olhou a bola entrar. Com 21 minutos foi a hora e a vez de Luis Suarez fazer o seu., após receber na entrada da área teve frieza para colocar no canto.

Mais para o fim da partida André que havia entrado a poucos minutos fechou o caixão fazendo o quinto gol do tricolor de fora da área. Além disso nos acréscimos da partida o coxa teve uma expulsão de seu jogador Bruno Gomez após dar cotovelada intencional no companheiro de profissão do time adversário.

Sequência

O Grêmio irá enfrentar o Bahia fora de casa pela 13ª rodada do Campeonato Brasileiro as 18h30 no proximo sabado dia 1 de julho. Já a equipe do Coritiba, lanterna do brasileirão irá a campo na segunda -feira dia 3 de julho contra o Goias, fora de casa as 20h.