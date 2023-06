Cristiane marca duas vezes e Santos vence Bahia pelo Brasileirão Feminino

O Santos venceu o Bahia na tarde desta segunda-feira (5), na Arena Barueri, em partida válida pela 14ª rodada do Campeonato Brasileiro Feminino. O placar de 2 a 1 foi construído com dois gols de Cristiane, as Mulheres de Aço descontaram com Thainá, mas não foi o suficiente para tirar o triunfo das Sereias da Vila.

Já classificadas, Sereias vencem o Bahia por 2 a 1 na Arena Barueri e somam mais três pontos no #BrasileirãoFeminino. Cristiane marcou os dois gols. pic.twitter.com/FA1wUlCPJo — Sereias da Vila (@SereiasDaVila) June 5, 2023

Primeiro tempo zerado

As Sereias da Vila iniciaram bem a partida, controlando o jogo e tendo mais a posse de bola. Mesmo chegando bastante no ataque, a equipe de Kleiton Lima não conseguia criar grandes oportunidades de marcar, já que o Bahia, estava bem posicionado defensivamente e bloqueava as ações do time alvinegro.

Aos 13 minutos, Thaisinha teve a primeira boa chance em uma cobrança de falta, mas mandou a bola sobre o gol adversário. Dois minutos depois, Fabi Simões rolou para Brena chegar batendo da entrada da área, ela chutou, mas, a bola desviou na marcação e saiu em escanteio.

Yaya, aos 31, também arriscou da entrada da área e a finalização foi bloqueada pela defesa adversária. No rebote, a bola sobrou para Gi Fernandes, que bateu colocado e obrigou Lorrana a pular para defender em dois tempos. Já aos 43, Brena finalizou de fora da área com muita força. Mais uma vez, a bola saiu sobre a meta.

Foto: Pedro de Azevedo Guerra / Santos FC

Cristiane brilha e Sereias vencem

O Bahia voltou para o segundo tempo com outra postura, inclusive, poderia ter aberto o placar em duas oportunidades nos primeiros minutos. A primeiata chance saiu após bela jogada pela direita, a bola veio rasteira para Nathane chegar batendo, sem goleira, mas a camisa 19 acabou furando. Pouco tempo depois, novamente a atacante tricolor teve ótima chance, ficando cara a cara com a Camila Rodrigues, mas parou em boa defesa da goleiro santista.

Aos cinco minutos, o Santos enfim abriu o placar, após Gi Fernandes receber a bola dentro da grande área, brigar com a marcação para ficar com a posse e acionar Cristiane na pequena área, livre, para bater cruzado e estufar as redes: 1 a 0 Peixe.

Aos 11, depois de escanteio pela direita, a bola sobrou para Brena, que tentou cruzar, mas a bola acabou batendo na mão da adversária. O árbitro Michel de Camargo assinalou pênalti e Cristiane foi para a cobrança e mandou no ângulo, sem chances para Lorrana: 2 a 0 Santos.

Daqui em diante, as Serias estavam tomando conta das ações do jogo novamente, criado novas chances e tentando o terceiro gol. Só que aos 41, veio o susto para o lado alvinegro, quando Thainá subiu bem na área e testou firme, pro fundo do gol, diminuindo o placar na reta final da partida. O gol do Bahia não foi o suficiente para a reação, e o placar do jogo terminou em 2 a 1 para o Santos.

Foto: Pedro Azevedo Guerra / Santos FC

Como os times ficam?

Mesmo já classificadas, a vitória foi importante para as Serias da Vila na briga para ficar entre as quarto primeiras colocadas, assim, o Santos decidiria em casa nas quartas de finais da competição. No momento, a equipe alvinegra ocupa a quarta colocação, com 29 pontos. Já o Bahia se manteve em 13°, primeiro dentro da zona de rebaixamento, com 13 pontos.

Próximos jogos

As Sereias voltam a campo na próxima quinta-feira (8), às 19h, quando recebem a Ferroviária no Estádio Bruno José Daniel, em Santo André, pela quinta rodada do Campeonato Paulista. Pelo Brasileirão Feminino, o Santos tem o último compromisso desta primeira fase marcado para a próxima segunda-feira (12), às 15h, contra o Real Ariquemes, em Rondônia. Já o Bahia, descansa durante a semana para receber o Corinthians, no mesmo dia e horário, em jogo de vida ou morte para o Tricolor.