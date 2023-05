Santos vence o São Paulo de virada pelo Paulistão

No fim da tarde desta quarta-feira (24), o São Paulo recebeu, na Arena Barueri, a equipe do Santos. Em casa, o Tricolor foi dominante nos dois tempos, porém, as Sereias da Vila levaram o resultado por 2 a 0, virando o jogo nos acréscimos.

Nesta quarta rodada do Campeonato Paulista Feminino,, o São Paulo fica em sétima colocação na tabela, com seis pontos e o Santos na liderança, com dez pontos.

PRIMEIRO TEMPO

As Sereias da Vila iniciaram o primeiro tempo dominando a partida, usando a força das laterais com Thainá Maranhão pela esquerda e Bia Menezes pela direita, mas sem sucesso nas finalizações.

Aos 12 minutos do jogo, ambos os times conseguiram se reorganizar. O Santos trabalhando seu lado ofensivo, e o São Paulo, sem nenhuma construção de jogadas, apenas posicionado na área defensiva.

Aos 17 minutos, a jogadora Maressa recebeu um passe da Dudinha pelo meio do campo, e logo em seguida, cruzou a bola aérea para a capitã do time. A camisa 7, Aline, aproveitou a falha grave do posicionamento da defesa, a saída precipitada da goleira do Santos e não hesitou em balançar a rede, abrindo o placar por 1 a 0 diante do Peixe.

Com a zaga do Santos fraca e desorganizada, o São Paulo conseguiu subir as linhas ofensivas, desarmando o meio de campo adversário, concluindo o primeiro tempo com seis finalizações. Já as Sereias, passando por um grande sufoco, conseguiram quebrar as jogadas e linhas de ataque do Tricolor, mas sem finalização até o fim da partida.

SEGUNDO TEMPO

O Santos voltou do vestiário com a mesma pegada do primeiro jogo, mantendo o time desorganizado e abrindo espaço para a construção de novas jogadas das adversárias.

Kleiton Lima realizou duas trocas que foram essenciais para a mudança de postura do Peixe, saindo a atacante Ketlen, para a entrada de Bianca Gomes, e Erika substituindo Bia Menezes.

No primeiro minuto de acréscimo, Yaya, jogadora do Santos, recebeu um cruzamento pelo lado direito do campo e finalizou de cabeça no canto esquerdo do gol, conseguindo o empate. Aos 3 minutos, com a falha da saída de bola da defesa do São Paulo, Jane aproveitou para finalizar no gol, garantindo a vitória com 2 a 0 para as Sereias da Vila.

SITUAÇÃO NA TABELA

Com a virada dolorida, mas garantindo os três pontos, o Santos mantém uma sequência positiva de resultados dentro do Paulistão. As Sereias, que antes ocupavam a quarta posição na tabela, se encontram na liderança, com dez pontos. Já o São Paulo, permanece na sétima colocação, com seis pontos, estando atrás do Bragantino.

PRÓXIMOS COMPROMISSOS

O Peixe volta a campo para mais uma partida do Paulistão, dia 1 de junho, às 21h30, no Estádio Urbano Caldeira, contra o Corinthians. O Tricolor enfrentará o Esporte Clube São Bernardo, dia 30 de maio, às 19h, no Estádio Centro de Formação de Atletas Presidente Laudo Natel.