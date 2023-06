Santos vence Flamengo e leva vantagem em disputa por uma vaga na semifinal do Brasileirão Feminino

O Santos venceu o Flamengo por 3 a 1 na tarde deste domingo (18), no Estádio Raulino de Oliveira, em partida válida pela ida das quartas de final do Campeonato Brasileiro Feminino. As Sereias da Vila aproveitaram as falhas defensivas das adversárias para marcar com Yayá, Cristiane e Thaisinha. As Meninas da Gávea descontaram com Leidiane, mas não foi o suficiente para tirar o triunfo das alvinegras.

VITÓRIA NA IDA! 🧜‍♀️⚪️⚫️



Pelo primeiro jogo das quartas de final do #BrasileirãoFeminino, as #SereiasDaVila bateram, fora de casa, o Flamengo por 3 a 1! Os gols santistas foram marcados por Yaya, Cristiane e Thaisinha. VAMOS! pic.twitter.com/ijpkmWXNWX — Sereias da Vila (@SereiasDaVila) June 18, 2023

Tudo igual na primeira etapa

O primeiro tempo foi equilibrado, mas, foi o Santos que começou melhor e abriu o placar, logo aos 3 minutos. Ketlen avançou com velocidade pela direita e chutou para boa defesa de Bárbara. Na sobra, a bola voltou pra camisa 7, que rolou para a meia Yayá chegar batendo e estufar as redes.

Contudo, o Flamengo se recuperou na partida e pressionou as adversárias. Crivelari até chegou à marcar, mas a atacante estava em posições irregular. Sole Jaimes também teve a oportunidade de empatar o placar, mas acabou carimbando a trave de Camila Rodrigues. Mas antes do fim da primeira etapa, aos 44, as Meninas da Gávea chegaram ao empate com Leidi, que sozinha dentro da área, completou para o fundo da rede.

Vantagem das Sereias

Após o equilíbrio na etapa inicial, as Sereias da Vila voltaram melhor após o intervalo e tiveram eficiência para chegar aos gols e assegurar a vitória. Primeiro, com Cristiane, que aproveitou cruzamento de Ketlen para desempatar. Minutos depois, a Jane foi lançada entre as zagueiras, a goleira Bárbara sai do gol para afastar e acaba se atrapalhando e chuta em cima da sua companheira. Na sobra, porém, a bola acabou ficando limpa para Thaisinha mandar para o fundo da rede, colocando 3 a 1 no placar e definindo a vitória santista fora de casa.

Foto: Divulgação / CBF

Como fica a disputa pela vaga nas semifinais

No Brasileirão Feminino não existe o gol qualificado fora de casa, com isso, o Santos pode perder por até um gol de diferença na partida de volta que, ainda assim, garante a vaga para a semifinal. O Flamengo precisará vencer por três ou mais gols para avançar diretamente, uma vitória das Meninas da Gávea por 2 gols leva a disputa para os pênaltis.

Próximo jogo

Santos e Flamengo voltam a se enfrentar no próximo domingo (25). O duelo será disputado às 10h30 (de Brasília), na Vila Belmiro, em Santos.