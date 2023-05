Em busca do G-4 do Brasileirão, Fortaleza e São Paulo se enfrentam na Arena Castelão

Na parte de cima da tabela ocupando a quinta e sexta posição, respectivamente, Fortaleza e São Paulo disputam vaga no G-4 do Campeonato Brasileiro da Série A. O Leão do Pici e Tricolor Paulista se enfrentam nesta quinta-feira (11), às 20h, na Arena Castelão, pela quinta rodada da competição.

Fortaleza quer manter a invencibilidade

O técnico Juan Pablo Vojvoda tem uma boa notícia para o duelo. Desde terça-feira, Martín Lucero retornou às atividades com o grupo do Fortaleza, e pode ser opção para a partida contra o São Paulo. Moisés, por sua vez, é desfalque da equipe nordestina, enquanto Thiago Galhardo ainda é dúvida.

"Tenho o maior respeito por ele. Tenho falado com ele e assistido também na história em todos esses anos. Foi um aprendizado do que foi o Fortaleza. Ele conseguiu algo importante como elevar o patamar, construir as bases no Pici quanto à organização. Ele trazia uma ideia. Ele foi um jogador importante no São Paulo, trouxe conhecimentos importantes para o clube. Meu reconhecimento a ele por ter conseguido um acesso para a Série A, marcou um caminho. Isso para mim é importante", disse Vojvoda sobre estar perto de igualar número de jogos de Rogério Ceni no comando do Fortaleza.

Provável escalação do Fortaleza: Fernando Miguel, Tinga, Brítez, Titi, Bruno Pacheco; Caio Alexandre, Hércules, Pochettino; Calebe, Romarinho e Lucero.

São Paulo quer a vitória fora de casa para alcançar o G-4

Com força máxima, e retorno de Calleri, o técnico Dorival Júnior está com a equipe definida para enfrentar o Fortaleza, na Arena Castelão. De acordo com o portal "ge", a única ausência, por sua vez, será no banco de reservas. O goleiro Jandrei sofreu um trauma na mão esquerda e ficou fora da viagem.

"É um campeonato que as pessoas falam de poupar, no sentido de colocar em campo a melhor equipe possível. Teremos uma sequência absurda, vamos viajar para Fortaleza, jogamos contra o Corinthians, depois vamos para Recife, retornaremos e jogaremos com o Vasco no Morumbi. Logo em seguida, tem uma viagem terrível para a Venezuela provavelmente decidindo vaga", disse Dorival sobre a possibilidade de poupar alguns titulares.

Provável escalação do São Paulo: Rafael; Rafinha (Raí Ramos), Arboleda, Beraldo e Caio Paulista; Pablo Maia (Méndez), Gabriel Neves (Luan), Rodrigo Nestor e Alisson; Luciano (Marcos Paulo) e Calleri.

Arbitragem

​Árbitro: Paulo Cesar Zanovelli da Silva (MG/Fifa)

Assistentes: Luanderson Lima dos Santos (BA/Fifa) e Celso Luiz da Silva

(MG)

​VAR: Rodrigo Nunes de Sa (RJ/Fifa)