Com gol de Luciano, São Paulo vence Fluminense no Morumbi

Em tarde de sábado (1) incrível no Morumbi, o São Paulo venceu o Fluminense, por 1 a 0, com de Luciano, na abertura da 13ª rodada do Campeonato Brasileiro.

São Paulo domina, mas zero se mantém

O jogo começou no Morumbi, com o São Paulo fazendo valer o peso de estar em casa, adiantando a marcação e sendo dominante. Já o Fluminense tentou sair para o ataque, colocando bastante velocidade. Aos 7, Cano foi acionado, e de muito longe, arriscou chute, mas a bola passou por cima do gol.

Na sequência, o São Paulo chegou com Patryck disparando pela esquerda, cruzando no segundo poste buscando Luciano. O camisa 10 cabeceou para frente, mandou em cima da marcação, onde a defesa do Flu afastou.

A partida seguiu quente, Felipe Melo e Luciano se desentenderam, e alguns jogadores foram para cima para afastar. Aos 22, quase saiu o primeiro do Tricolor Paulista, com Rodrigo Nestor que cruzou a bola na área, e Arboleda soltou um torpedo de cabeça, mas, para alívio dos torcedores do Flu, o goleiro Fábio fez uma defesa incrível. Sem mudanças, as equipes desceram para os vestiários por 0 a 0.

São Paulo marca no final e vence

A etapa final recomeçou com o São Paulo, dominando mais uma vez as principais ações. Wellington Rato recebeu pelo meio e acionou Patryck na ponta esquerda, ele tinha opção de fazer um cruzamento, mas optou por finalizar e mandou por cima do gol.

Aos 26, o Flu chegou e quase marcou em cobrada de escanteio de Marcelo, onde Thiago Santos cabeceia e Rafael fez uma grande defesa. Na sequência, da intermediária, Rafinha fez lançamento para área buscando David. O atacante escora de cabeça para Luciano, que dominou e bateu de perna esquerda, abrindo o placar para o Tricolor Paulista, decretando a vitória em casa.

Classificação

Com o resultado, São Paulo agora soma os mesmos 21 pontos do Fluminense, na sexta posição do Brasileirão, os cariocas estão na quinta colocação neste momento.

Próximos jogos

Pelo Brasileirão, o Fluminense vai receber o Internacional no Maracanã, no domingo (9), às 16h. Antes, porém, o São Paulo volta a campo na quarta-feira (5), para abrir as quartas de final da Copa do Brasil: o clássico contra o Palmeiras será disputado às 19h30, no Morumbi.