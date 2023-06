Salatiel avalia período de preparação e projeta duelo contra o Vila Nova

Vice-artilheiro do Botafogo-SP na temporada com 6 gols, o atacante Salatiel é um dos jogadores mais utilizados na disputa do Campeonato Brasileiro da Série B.

O centroavante esteve em campo em todos os 12 jogos do Pantera na competição nacional. Autor do gol no último jogo contra o Avaí, Salatiel avaliou o momento da equipe na temporada e destacou as dificuldades da Série B.

“Vivemos um pequeno momento de instabilidade na competição. A Série B é um campeonato muito difícil, muitas equipes qualificadas e qualquer erro é fatal. Estamos a quatro jogos sem vitória, isso incomoda bastante todo o grupo. Por isso, todos estão focados em retomar o caminho das vitórias e nos recolocar na disputa pelo G4. Sabemos que enfrentaremos grandes dificuldades, mas vamos firmes em busca de uma sequência de bons resultados”, disse.

Salatiel projeta duelo contra o Vila Nova e espera retorno das vitórias

Salatiel é um dos artilheiros do Botafogo na Série B, com dois gols marcados. O atacante também tem uma assistência. Na próxima rodada, o Pantera receberá o Vila Nova.

A equipe Goiana tem uma das defesas menos vazadas da competição. Junto com o Novorizontino, o time sofreu apenas 4 gols em 12 jogos. O atacante projetou o duelo contra a equipe e espera a volta das vitórias.

“Vamos jogar em casa e nós temos que levar isso a nosso favor. Tivemos agora um período longo sem jogos e isso nos deu tempo para treinar bastante. A nossa expectativa é de poder fazer um grande jogo, voltar a vencer e dar início a uma boa sequência de resultados positivos. Sabemos da qualidade da equipe do Vila Nova, mas, jogando dentro de casa, precisamos nos impor, colocar o nosso ritmo de jogo e buscar a vitória”, concluiu.

Botafogo-SP e Vila Nova se enfrentam no próximo sábado (24), às 11h, no Estádio Santa Cruz, em Ribeirão Preto.