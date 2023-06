Bahia arranca empate contra Cruzeiro, mas aumenta sequência sem vitórias no Brasileiro

Resultado ruim para ambos os lados. O Bahia saiu na frente, o Cruzeiro chegou a virar, mas o Tricolor foi atrás e garantiu o empate de 2 a 2, na Arena Fonte Nova,, pela 10ª rodada do Campeonato Brasileiro. Com o resultado, o time baiano não vence há seis jogos, enquanto o Cabuloso possui três confrontos sem triunfo.

Bico de um lado e drible no outro

O Cruzeiro começou com mais domínio e sufocava o adversário quando perdia a posse de bola. Assim, conseguiu as primeiras finalizações do jogo. Bruno Rodrigues arriscou da entrada da área. A bola explodiu na marcação e Marcos Felipe segurou logo em seguida. Gilberto resolveu testar o arqueiro tricolor, porém bateu muito fraco com canhota, facilitando a vida do camisa 1.

Com o tempo, as entregas ficaram constantes para os donos da casa, que abusaram em jogadas pelos lado de campo e foram recompensados em jogada trabalhada. Thaciano deu uma caneta em Neto Moura, abriu com Ryan na ponta esquerda e rolou para Kayke. O atacante invadiu a área, driblou Wesley e acertou o ângulo de bico.

Literalmente, o jogo virou a favor do Bahia. O time estrelado sentiu, enquanto os comandados Renato Paiva aumentaram o ritmo. A Raposa chegou com perigo apenas na bola parada. Marlon cobrou falta de forma colocada, por cima da barreira. Marcos Felipe pulou no canto para espalmar. Aos 27, Cauly levantou na área. Cicinho apareceu sozinho e carimbou o travessão. Contudo, a premissa de quem não faz leva, se fez valer. O Cabuloso colocou no alvo em seu pior momento do confronto. William tocou de cabeça para Gilberto, ele deixou de calcanhar com Bruno Rodrigues. O camisa 9 deixou Kanu no chão e teve apenas o trabalho para balançar as redes. Nos acréscimos, Lucas Oliveira deu um chutão para o ataque. David Duarte recuou muito mal. Wesley deu o bote, se livrou do goleiro, virando para o Cabuloso.

Foto: Staff Images / Cruzeiro

Igualdade buscada, tento e pênalti anulados

Na retomada do jogo, Gilberto recebeu lançamento e matou no peito ao invadir a área. O atacante tentou encobrir o goleiro, mas mandou por cima do gol. A resposta veio prontamente com Cauly. O camisa 8 passou por dois e bateu cruzado. Rafael Cabral fechou bem o ângulo. Início animado que ficou por aí. Os times mexeram, e mesmo assim, pouco movimentaram.

Aos 20, após cobrança de escanteio, Kanu subiu tranquilo e testou firme. Rafael Cabral espalmou. Arthur Sales, sem nenhuma marcação, escorou no rebote, deixando o placar em 2 a 2. O time de Pep quase buscou nova virada. Wesley arrematou na risca da pequena área e Marcos Felipe salvou com a perna. A pressão estrelada foi aumentando. Henrique Dourado colocou na trave, enquanto Bruno Rodrigues parou na grande defesa de Marcos Felipe. Por pouco não veio uma nova virada. Mingotti chegou a errar no meio-campo. Vital enfiou Bruno Rodrigues dentro da área. O atacante cruzou rasteiro e Dourado empurrou para o fundo do gol.

A festa cruzeirense não durou muito, já que o tento foi anulado por impedimento. Dourado caiu após chegada de Rezende. Arbitragem demorou, mas marcou o pênalti. O VAR chamou o árbitro Rodrigo José Pereira de Lima para rever o lance, que foi anulado. O volante chegou limpo na bola.

Como fica?

O Bahia segue na 15ª posição, somando nove pontos. Já o Cruzeiro sobe para o nono lugar, com 14.

Próximos jogos

O Campeonato Brasileiro irá paralisar durante a Data Fifa. A bola volta a rolar no dia 21, numa quarta-feira. Às 19h (de Brasília), o Cabuloso encara o Fortaleza, no Mineirão. Por sua vez, o Tricolor medirá forças contra o Palmeiras, novamente na Arena, às 21h30 (de Brasília).