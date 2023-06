Athletico-PR sai na frente, América-MG marca nos acréscimos e busca empate pelo Brasileirão

O América-MG abriu o domingo (11) de jogos da 10ª rodada do Brasileirão recebendo o Athletico-PR no Mineirão. Jogando em casa o Coelho viu o Furacão sair na frente no placar, abrindo 2 a 0, mas o Coelho não desistiu e buscou o empate na partida, já nos acréscimos do segundo tempo.

No começo da primeira etapa Vitor Roque abriu o placar, enquanto no começo da segunda Christian ampliou. O empate veio com gol de Wellington Paulista no meio do segundo tempo e de Danilo Avelar no final do jogo.

Empate ruim para os dois

O jogo começou animado no Mineirão, pois aos oito minutos Felipe Azevedo, pela direita, encheu o pé e carimbou a trave esquerda.

A resposta do Athletico veio no lance seguinte, em cruzamento de Fernando, onde Vitor Roque apareceu para cabecear, sem chances de defesa para Pasinato, abrindo o placar da partida!

Aos 14 minutos, em uma falta na direita, Christian cruzou a bola na área e Thiago Heleno foi no alto, mas cabeceou por cima do gol. Aos 37 o Coelho chegou mais uma vez, quando Aloísio recebeu a bola pela direita, invadiu a área e chutou forte, mas o goleiro mandou a bola para escanteio.

No começo do segundo tempo, logo aos dois minutos, o Furacão melhorava ainda mais a própria situação na tabela, quando Madson recebeu a bola na direita, carregou e cruzou na cabeça de Christian, que apareceu sozinho na área para o cabeceio no canto esquerdo, ampliando o placar!

Com 19 minutos Madson cruzou da direita e Vitor Roque tentou uma jogada acrobática, em um voleio girando no ar, mas mandou a bola por cima do gol. A resposta veio dois minutos depois, quando Juninho recebeu a bola na direita, cruzou e a bola desviou, voltando para o gol, mas Bento espalmou por cima do gol.

Com 27 minutos Bento saiu mal do gol e a bola sobrou para Wellington Paulista, que chutou em cima da defesa, salvando o Athletico de sofrer o gol. No rebote Juninho chutou da entrada da área, mas nas mãos de Bento. O problema é que o chute desviou no braço de Canobbio, com o pênalti marcado para o Coelho.

Aos 30 minutos apenas Wellington Paulista bateu o pênalti no canto esquerdo, Bento pegou, mas a bola voltou para o meio da área, onde o atacante estava para bater pro gol vazio, diminuindo o placar!

E por fim, aos 50 minutos do segundo tempo, Martínez recebeu a bola na direita e cruzou a bola na área, onde Danilo Avela subiu mais que toda a defesa para cabecear no canto esquerdo, empatando a partida nesse final de jogo!

Próximos jogos e classificação

Após a data FIFA o América volta a campo na quinta-feira (22), às 19h, quando visita o Grêmio. O Athletico-PR joga na quarta-feira (21), às 19h, quando visita o São Paulo.

Com o empate o Athletico segue na sétima posição, com 16 pontos, empatado com Flamengo e Fluminense, que ainda jogam na rodada. O América agora tem oito pontos, na 17ª posição, um abaixo de Bahia e Corinthians, além de um acima do Goiás e dois do Vasco, que ainda jogam na rodada. O empate faz existir a possibilidade de, com o seguimento da rodada, ambos os times caírem posições na tabela.