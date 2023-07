Londrina vence o Vila Nova e manda recado a concorrentes do Z4

Na tarde deste sábado (14), no Estádio do Café, o Londrina bateu o Vila Nova pelo placar de 1 a 0 em partida válida pela décima sétima rodada do Campeonato Brasileiro Série B. O gol da partida foi marcado por Iago Dias.

Londrina começa atento e abre o placar

Os donos da casa aproveitaram sua oportunidade e abriram o placar logo no primeiro minuto em cobrança de escanteio de Diego Jardel que encontrou Iago Dias na primeira trave para desviar e marcar.

O líder da competição, no entanto, tentou buscar o empate, primeiro com Guilherme Parede aos 10 minutos, e depois aos 37 minutos com Donato, que marcou de cabeça, mas, o VAR entrou em ação e flagrou impedimento no lance. Cinco minutos depois, Parede, de cabeça, ainda tentou outra vez, mas parou no goleiro Neneca e o placar da primeira etapa ficou em 1 a 0 para o Tubarão.

Vila martela para empatar, mas Londrina consegue segurar o resultado

O começo da segunda etapa indicou o roteiro para os 45 minutos finais, o time visitante, líder da competição, foi pra cima do décima oitavo na tabela.

Apesar de propor mais jogo, a primeira grande oportunidade aconteceu aos 20 minutos, quando Neneca saiu jogando de maneira bisonha e cedeu um contragolpe de dois contra dois para o ataque do Vila, na jogada Guilherme Parede recebeu dentro da área e finalizou para fora. Na marca dos 26, em um chuveirinho na área, Donato arrumou de cabeça para Everton Brito, mas o goleiro do Londrina apareceu novamente e fez importante defesa. Depois deste susto, os donos da casa souberam segurar o 1 a 0 e garantiram um resultado fundamental na luta para não ser rebaixado para o terceiro escalão do futebol brasileiro.

Sequência da temporada

Londrina

Depois de ficar 9 partidas sem vencer, o Tubarão volta a somar três pontos na tabela e agora ocupa a décima oitava posição com 14 pontos, um a menos que a Tombense (primeiro time fora do Z4). O próximo jogo da equipe é contra o Novorizontino, fora de casa, na próxima quarta-feira (19), às 19h, em partida válida pela décima oitava rodada do Brasileirão Série B.

​​​​​​​Vila Nova

O Tigre desperdiçou a oportunidade de abrir vantagem na ponta da Série B, agora a equipe segue ocupando a liderança na tabela, porém o Criciúma empatou em pontos (já que ficou no 1 a 1 com o Guarani) e só fica atrás nos critérios de desempate, ambas as equipes possuem 34 pontos na tabela em 17 partidas disputadas.

O próximo compromisso do Vila é contra o Ceará, fora de casa, na próxima quarta-feira (19) às 21h30, o Vozão é um adversário duríssimo visto que busca reação na tabela para se aproximar do G4.