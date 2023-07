Deyverson aproveita falha da defesa e Cuiabá vence Fortaleza fora de casa

Na tarde deste domingo (16) às 16h, na Arena Castelão, o Cuiabá venceu fora de casa o Fortaleza por 1 a 0 em partida válida pela décima quinta rodada do Campeonato Brasileiro Série A. O gol do triunfo foi marcado por Deyverson, ainda na primeira etapa.

Bobeira da defesa do Fortaleza custa caríssimo

A partida começou bem movimentada e com muitas faltas, e no primeiro minuto, o Cuiabá já assustou a torcida presente na Arena Castelão, no entanto, o Fortaleza respondeu aos seis minutos com bela finalização de Pochettino defendida pelo goleiro Walter.

Aos 19, o gol da partida começou a ser escrito em saída de bola ruim dos donos da casa. A posse controlada por Titi foi recuada para o goleiro João Ricardo, que tentou afastar com um chutão mas entregou nos pés de Deyverson, e o camisa 16 do Dourado aproveitou o presente e abriu o marcador. Na sequência da primeira etapa, mesmo com uma superioridade do Fortaleza, o Cuiabá quase ampliou o placar com Clayson aos 33.

Fortaleza vai pra cima mas o gol ficou por detalhe

Logo nos primeiros dois minutos, Walter fez defesa importante em cabeçada do zagueiro Brítez, pouco mais de 20 minutos depois, o mesmo defensor cruzou na área e Yago Pikachu finalizou de cabeça com muito perigo, com 29 minutos, Zé Welison finalizou de longe e também ofereceu riscos à meta do Dourado.

Aos 34 minutos, Silvio Romero podia ter empatado a partida ao receber livre na pequena área, mas o centroavante finalizou no travessão e desperdiçou a grande oportunidade. Já nos minutos finais, Silvio Romero, Lucas Crispim e Guilherme também ficaram a detalhes de marcar, mas a impressão que fica é que se as equipes jogassem por dias, o Fortaleza não conseguiria empatar a partida.

Sequência da temporada

Com a derrota, o Fortaleza foi ultrapassado pelo São Paulo (que goleou o Santos por 4 a 1) e estacionou na oitava posição, com 23 pontos conquistados. O próximo compromisso da equipe acontecerá fora de casa, no próximo sábado (22) às 16h, contra o Palmeiras, pela décima sexta rodada do Brasileirão.

A vitória do Cuiabá fez a equipe abrir boa margem de oito pontos para o Z4 (a vantagem pode ser diminuída caso o Goiás vença sua partida na rodada) e ocupar a décima terceira posição com 19 pontos. A próxima partida do Dourado é fora de casa, no próximo sábado (22) às 19h30, contra o São Paulo.