Com gols na reta final, Fortaleza vence Vasco no Castelão

O Fortaleza venceu o Vasco por 2 a 0, na tarde deste sábado (27) no Castelão, em duelo válido pelo Campeonato Brasileiro da Série A. Thiago Galhardo e Silvio Romero marcaram os gols da vitória do Leão do Pici.

O Vasco, com a derrota, se afunda na crise e segue na zona de rebaixamento da competição. O Leão do Pici chegou aos aos 13 pontos na classificação.

Primeiro tempo morno

O Vasco começou o jogo buscando ficar bom a bola, trocando passes no campo de ataque do Fortaleza. Mas isso durou apenas 10 minutos.

A partir daí o Fortaleza controlou o jogo e obrigou o goleiro Leo Jardim a fazer boas defesas. O goleiro vascaíno fez pelo menos três defesas difíceis no primeiro tempo.

O Vasco, sem um centroavante, pouco criava. As jogadas eram individuais com Gabriel Pec ou cruzamento na área para Alex Teixeira e Figueiredo tentarem chegar, mas sem sucesso.

A equipe de Juan Pablo Vojvoda, apesar de não ter sido eficiente no ataque, mostrava que sabia o que fazer com a bola e assustava quando chegava ao ataque. No entanto, o primeiro tempo terminou mesmo 0 a 0.

Fortaleza pressiona no fim e vence

As duas equipes voltaram com a mesma postura para o segundo tempo. O Fortaleza pressionando em busca do gol e o Vasco se defendendo, aparentemente satisfeito com o empate.

Do banco de reservas, o técnico Vojvoda começou a buscar soluções para o empate que persistia no placar. Entram José Wellison, Pikachu, Romero e Guilherme. E as mudanças melhoraram o time.

No Vasco, no entanto, as mudanças não surtiram efeito. Com muitos garotos, o Vasco terminou o jogo com oito jogadores sub-23 em campo.

Mesmo sem pressionar tanto, parecia que era questão de tempo o gol do Fortaleza, diante de um Vasco muito desorganizado. E não deu outra.

Após jogada pela esquerda, a bola é cruzada na área e Thiago Galhardo sobe mais alto que Lucas Piton e coloca o Fortaleza na frente já aos 40 do segundo tempo.

E deu tempo para mais um. Já aos 47, mais um cruzamento da esquerda e mais uma vez o jogador do Fortaleza sobe livre. Dessa vez, Silvio Romero cabeceia para dar números finais ao placar.

Classificação e próximos jogos

Com a vitória, o Fortaleza entrou provisoriamente no G-6 do Campeonato Brasileiro, agora com 13 pontos. Com apenas seis pontos, o Vasco segue na zona de rebaixamento.

Na próxima rodada, o Vasco tem o clássico contra o Flamengo no Maracanã. Já o Fortaleza volta ao Castelão para enfrentar o Bahia.