Com gols no segundo tempo, Cuiabá vence São Paulo no Brasileirão

Em jogo de dois extremos (pior mandante x pior visitante), Cuiabá e São Paulo se enfrentaram na Arena Pantanal. E quem saiu com os três pontos foi o Dourado, que venceu por 2 a 1, com gols de Clayson e Isidro Pitta, todos marcados no segundo tempo.

Nathan marcou no último minuto, mas não adiantou e a derrota do Tricolor foi sacramentada. Com a vitória, o Cuiabá pulou para a 11ª colocação, enquanto o São Paulo deixou o G-4 e caiu para a quinta colocação.

Primeiro tempo sem gols e com poucas chances

Com um time misto, o São Paulo resolveu poupar a equipe para o jogo do meio de semana contra o Corinthians pela semifinal da Copa do Brasil. O Cuiabá, por sua vez, mandou a campo o que tinha de melhor e adotou a estratégia de marcar pressão. E funcionou.

As melhores performances do primeiro tempo foram do Dourado, que conseguia recuperar a bola e partia para o ataque. Entretanto, a primeira etapa acabou sem muitas oportunidades de gols de ambos os lados. Na melhor delas, Calleri parou no inspirado Walter.

Segundo tempo com dois pênaltis e Cuiabá fatal

Na segunda etapa, o time da casa adotou a mesma postura, mas dessa vez com maior ímpeto ofensivo. Aos 8, Fernando Sobral foi derrubado na área por Caio Paulista e pediu pênalti. Após revisão no VAR, o juiz assinalou, mas Deyverson cobrou na trave.

Na sequência, o Cuiabá conseguiu um novo pênalti. Jonathan Cafu foi derrubado dentro da área por Diego Costa. O lance foi para a marca da cal novamente após revisão do VAR, mas Clayson não desperdiçou e abriu o marcador.

A partir daí, já nervoso, o São Paulo perdeu a cabeça. Dorival Júniro foi expulso e o Tricolor não conseguia encaixar os ataques. Em uma jogada trabalhada, aos 32, Isidro Pitta, que havia acabado de entrar no lugar de Deyverson, tabelou e tocou na saída de Rafael, dando números finais à partida.

No último minuto, Nathan ainda diminuiu, após boa jogada de Caio Paulista e finalização mascada de Erison, mas não adiantou. O São Paulo foi derrotado.

Agenda e classificação

No meio de semana o São Paulo vai encarar o Corinthians no jogo de ida das semifinais da Copa do Brasil, na Neo Química Arena, às 21h30, da terça-feira (25). O Cuiabá, por sua vez, enfrenta o Internacional somente no sábado (29), às 16h, no Brasileirão.

Na tabela do Campeonato Brasileiro, os paulistas agora ocupam a 5ª colocação, com 25 pontos, enquanto o Dourado é o 11º, com 22.