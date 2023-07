Dorival valoriza postura da equipe em classificação: "Nossa equipe foi valente"

O São Paulo está classificado para as semifinais da Copa do Brasil. O Tricolor venceu o Palmeiras, de virada, no Allianz Parque, por 2 a 1 e assegurou a vaga entre os quatro melhores times da competição.

Após a classificação, o técnico Dorival Júnior comentou sobre sua carreira e trajetória:

"Eu continuo dando sorte. Eu prefiro resumir dessa maneira. Até porque todos os trabalhos que tivemos aí, tirando sete grandes equipes de zona de rebaixamento, chegando em 13 conquistas e cinco vices, é muita sorte. A gente vai continuar trabalhando nesse sentido aí. Competência é pouca, é por isso que chegamos às 7h e saímos às 19h, porque temos que trabalhar muito, já que nos falta o principal, mas obrigado pela pergunta, a realidade é essa", disse.

O comandante também comemorou o resultado e o momento vivido pelo grupo: "Tenho ficado feliz com o que tem acontecido no São Paulo e que não vivamos o que aconteceu no passado. O treinador tem que ficar atento para que isso não aconteça", comentou.

"O foco é chegar nas finais das competições. Na minha primeira conversa, estava voltando para finalizar o que comecei em 2017: voltei para ganhar títulos. Não sei quando vai acontecer, mas pode ser que aconteça antes do que a gente imaginava", completou.

Por fim, o comandante ainda valorizou a postura da equipe na casa do rival: "A nossa equipe foi valente. Não viemos aqui para nos defender. Ficou claro isso, para os nossos jogadores. Desde o primeiro trabalho que fizemos para esta partida, eu dizia que não poderíamos fugir da nossa característica. Então, devíamos fazer o Palmeiras também sentir a partida, a partir do que impuséssemos e não com a criação deles. Foi uma estratégia ousada, com um meio-campo que poucos esperavam, de com dois volantes, mas dois meias de aproximação aos atacantes. Isso fez nossa equipe ter volume de jogo e foi fundamental para este grande resultado", finalizou.

Autores dos gols da classificação, Caio Paulista e David responderam perguntas do repórter Pedro Cunha, da VAVEL Brasil, na zona mista do Allianz Parque.

Caio Paulista:

David:

David fala na zona mista após classificação contra o Palmeiras pic.twitter.com/PFUwVh17T1 — Pedro Cunha (@OPedro_Cunha) July 14, 2023

O São Paulo volta a campo neste domingo (16), às 16h, diante do Santos, pelo Brasileirão. Na Copa do Brasil, o Tricolor aguarda o desfecho do confronto entre Corinthians e América-MG para descobrir seu adversário na semifinal da competição.