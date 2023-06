Sem vencer há cinco jogos, Santos recebe o Internacional na Vila Belmiro

Após o empate por 1 a 1 fora de casa e a eliminação nos pênaltis para o Bahia na última quarta-feira, o Santos tenta virar a chave e focar na recuperação da equipe no Campeonato Brasileiro.

Estacionado na 12ª posição com 11 pontos, o Peixe recebe o Internacional na noite deste sábado (3), às 21h, na Vila Belmiro, em jogo válido pela nona rodada da competição. O Colorado está colado no alvinegro praiano na tabela, com apenas 10 pontos e em 13º lugar.

Assim como o Santos, o Inter deu adeus àCopa do Brasil. Jogando em casa, o time gaúcho reverteu a desvantagem do América-MG e venceu no tempo normal por 3 a 1, mas acabou eliminado nas penalidades.

O Santos busca voltar a vencer e encerrar a seca de bons resultados. O último triunfo santista foi em cima do Vasco, quando superou o adversário por 1 a 0 fora de casa. De lá pra cá, foram três empates e duas derrotas. O Colorado, por sua vez, quer vencer a primeira como visitante na competição e espantar a má fase. Apesar da eliminação no meio de semana, o Inter chegou a terceira vitória seguida e busca, pela primeira vez em 2023, chegar ao quarto triunfo consecutivo.

O histórico entre Santos e Internacional é marcado pelo equilíbrio. Em 79 partidas, o Inter levou a melhor 28 vezes, contra 27 do Santos, além de 24 empates. O Peixe, que derrotou o Colorado pela última vez em 2020, busca quebrar um jejum de quatro partidas sem vencer o adversário de logo mais.

Santos terá mudanças nas laterais

O técnico Odair Hellmann deve promover uma série de alterações na equipe titular para o jogo de hoje a noite. Na defesa, Nathan entra na lateral-direita, e Gabriel Inocêncio será deslocado para o lado esquerdo. Com isso, Lucas Pires vai para o banco de reservas.

Outra alteração será feita no meio de campo. O volante Rodrigo Fernández sai para a entrada de Alison, que formará o meio de campo junto com Dodi e Lucas Lima. Na frente, o trio de ataque deverá ser o mesmo que entrou em campo contra o Bahia, com Mendoza, Soteldo e Deivid Washington.

Provável escalação: João Paulo; Nathan, Messias, Joaquim e Gabriel Inocêncio; Alison, Dodi e Lucas Lima; Mendoza, Deivid Washington e Soteldo.

Inter vai a campo sem três titulares

Para daqui a pouco, o técnico Mano Menezes não poderá contar com o goleiro John, que pertence ao Santos, o zagueiro Rodrigo Moledo, fora por desgaste físico, e o volante Campanharo, suspenso pelo terceiro cartão amarelo. Com isso, Keiller volta ao gol Colorado, Vitão entra na zaga para formar dupla com Nico Hernández, e Matheus Dias assume a titularidade no meio. Por outro lado, o treinador do Inter conta com três retornos importantes.

O lateral direito Bustos, que não entrou em campo na quarta-feira, está novamente disponível e disputa com Rômulo a vaga na lateral-direita. No meio, Alan Patrick assume novamente a titularidade, e Luiz Adriano disputa com Lucca o comando de ataque.

Provável escalação: Keiller; Bustos (Rômulo), Vitão, Nico Hernández e Renê; Matheus Dias, De Pena, Johnny, Alan Patrick e Wanderson; Luiz Adriano (Lucca).

Arbitragem

Árbitro: Paulo Cesar Zanovelli da Silva (FIFA-MG);

Assistente 1: Victor Hugo Imazu dos Santos (PR);

Assistente 2: Marcyano da Silva Vicente (MG);

VAR: Rodrigo Nunes de Sá (Fifa-RJ).