Palmeiras vence Atlético-MG e abre vantagem nas oitavas de final da Libertadores

Em um emocionante confronto válido pelo jogo de ida das oitavas de final da Copa Libertadores, o Palmeiras conseguiu uma vitória crucial sobre o Atlético-MG, por 1 a 0, no Mineirão. O gol da partida foi marcado por Raphael Veiga, colocando o Verdão em vantagem para o confronto de volta.

Primeiro Tempo

O duelo entre as equipes teve um clima de expectativa e tensão, especialmente devido à amizade entre os técnicos Abel Ferreira e Luiz Felipe Scolari, que protagonizaram um emocionante abraço antes do início da partida. Em campo, o Palmeiras mostrou-se determinado desde os primeiros minutos, buscando o controle da partida e pressionando o Atlético-MG.

O gol da vitória palmeirense veio aos 29 minutos do primeiro tempo, quando Mayke realizou um lançamento preciso para Gustavo Gómez, que desempenhou um papel atípico na ponta esquerda. O zagueiro cabeceou para o centro da área, e Raphael Veiga demonstrou sua precisão ao finalizar de primeira, sem deixar a bola cair, vencendo o goleiro Everson e inaugurando o placar.

A partir desse momento, o Palmeiras buscou ampliar sua vantagem, enquanto o Atlético-MG tentava encontrar espaços na defesa adversária. Ambas as equipes tiveram oportunidades de marcar, mas o Verdão conseguiu manter a vantagem até o apito final da primeira etapa.

Foto: Divulgação/Palmeiras

Segundo Tempo

No segundo tempo, o Atlético-MG demonstrou uma postura mais agressiva, pressionando o Palmeiras e buscando o gol de empate. No entanto, a defesa sólida do Verdão e as defesas seguras de Weverton impediram que os donos da casa balançassem as redes. O jogo se tornou mais disputado e físico, com ambas as equipes buscando o controle do meio-campo.

O Palmeiras soube administrar o resultado até o final, garantindo a vitória por 1 a 0 e levando uma importante vantagem para o jogo de volta.

Como fica?

Com esse resultado, o Palmeiras se coloca em uma posição favorável para avançar às quartas de final da Copa Libertadores. O time alviverde terá a oportunidade de selar sua classificação em seu próprio estádio, na próxima quarta-feira (9), onde um empate basta para garantir sua passagem na competição.

Por outro lado, o Atlético-MG enfrenta a difícil missão de reverter a situação e superar o jejum de vitórias que vem enfrentando. O Galo não vence há 10 jogos, sendo 9 sob o comando de Luiz Felipe Scolari. A equipe terá que buscar uma virada no confronto de volta para manter viva a esperança de avançar na Libertadores.

O confronto de volta promete mais emoções, à medida que as equipes se preparam para um novo capítulo deste emocionante duelo nas oitavas de final da Copa Libertadores. Os torcedores aguardam ansiosos para ver quem sairá vitorioso e garantirá seu lugar entre as melhores equipes do continente.