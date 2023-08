Sport vence Novorizontino e dorme na liderança da Série B

Em noite incrível de sábado (5), o Sport conseguiu superar o Novorizontino, por 1 a 0, garantindo a liderança da Série B, na Ilha do Retiro. O único gol da partida saiu dos pés de Filipinho no segundo tempo.

Sport pressiona, Tigre se defende

O jogo começou com o Sport e Novorizontino fazendo uma disputa digna, com as duas equipes buscando o ataque e movimentando. O Leão procurou ter o controle das jogadas ofensiva, mas as melhores chances vieram de finalizações de fora da área. Aos cinco, de muito longe, Alan Ruiz soltou a bomba, que explodiu na trave do Novorizontino.

Na sequência, o Sport armou um ótimo contra-ataque a bola foi tocada rasteira para Vagner Love, dentro da área. Em velocidade, o atacante não dominou a bola e deixou escapar para defesa de Jordi. Já o Novorizontino não se resumiu em apenas se defender, mas também procurou o ataque e criou boas chances, porém, faltou um pouco de capricho.

Aos 34, após cobrança de escanteio rasteiro no primeiro pau, Guilherme matos tentou surpreender Renan, com toque rasteiro, mas goleiro do Sport fez defesa incrível.

Sport pressiona e marca

A partida recomeçou com o Sport mais disposto e focado no ataque. Aos 17, Vagner Love entrou cara a cara com Jordi e tentou um toque por cobertura, interceptado pelo goleiro do Novorizontino.

Na sequência, em cruzamento de Facundo Labandeira, o lateral esquerdo dominou e chutou forte, sem chances para Jordi. Atrás no marcador, o Novorizontino tentou pressionar, mas se limitou a bolas cruzadas na área do Sport, que apenas segurou a vitória.

Mas, e como fica?

Com o resultado, o Sport dorme na liderança da Série B, com 44 pontos e abre sete pontos de vantagem para o Guarani, primeiro time fora do G-4. Já o Novorizontino, acumula a segunda derrota seguida, e segue na terceira colocação, com 39 pontos.

Próximos jogos

As duas equipes voltam a campo na próxima sexta-feira (11), pela 23ª rodada. O Novorizontino joga em casa e enfrenta o Mirassol, às 19h. Já o Sport vai até o interior mineiro para enfrentar o Tombense, às 21h30.