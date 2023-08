Corinthians segura empate e vai às quartas da Sul-Americana

Corinthians confirmou vaga às quartas da Copa Sul-Americana ao empatar nessa terça-feira (8) por 0 a 0 com o Newell’s Old Boys, em Rosário, na Argentina. O Timão tinha vencido o duelo de ida das oitavas de final por 2 a 1, em Itaquera. Após um jogo complicado que teve uma bola salva por Fábio Santos quase em cima da linha, o clube alvinegro aumentou sua sequência invicta para dez jogos.

Agora classificado, o Corinthians aguarda seu rival nas quartas de final, que sai do duelo entre Estudiantes e Goiás, o time argentino venceu o jogo de ida por 3 x 0, e a volta é nesta quarta-feira (9), em Goiânia.

O jogo em Rosário foi marcado também por problemas fora de campo. Antes mesmo de a bola rolar, torcedores do Newell's foram flagrados em atos racistas contra corinthianos, alguns até imitaram macacos. Já no intervalo, uma falha na segurança das arquibancadas gerou briga entre torcedores dos dois times. Por isso, a volta do Timão a campo teve alguns minutos de atraso.

Primeiro tempo

Foi um primeiro tempo de mando do Newell's Old Boys, que teve volume de jogo e finalizou 16 vezes a gol, contra apenas três do Corinthians. A maioria delas não levou tanto perigo, e Cássio fez bem seu trabalho quando exigido. O mais preocupante para o Timão foi a falta de força ofensiva, retraída, a equipe de Vanderlei Luxemburgo buscou contra-ataques com os rápidos Wesley e Adson, mas quase sempre tentando bolas longas.

Segundo tempo

O panorama pouco mudou no segundo tempo, a ponto de o Newell's terminar o jogo com 26 finalizações. Luxemburgo reforçou seu sistema defensivo ao lançar Fábio Santos na vaga de Matheus Bidu, que não vinha bem, e tentar melhorar o passe com Giuliano e Fagner em campo. A reta final, foi do time argentino, que apertou, pressionou e viu Fábio Santos salvar quase em cima da linha a melhor oportunidade de gol. Na base da raça, o Corinthians segurou o 0 x 0 que valeu a classificação.

Próximos jogos

O Corinthians volta a campo no próximo domingo (13) para enfrentar o Coritiba, às 16h, na Neo Química Arena, pela 19ª rodada do Campeonato Brasileiro. Na sequência, dia 16, tem jogo de volta das semifinais da Copa do Brasil contra o São Paulo, às 19h30, no Morumbi.