Corinthians enfrenta Internacional no Beira-Rio, visando manter sequência de vitórias

Na noite deste sábado (5), em duelo válido pela 18° rodada do Campeonato Brasileiro, o Corinthians enfrenta o Internacional no Estádio Beira-Rio, às 18h30 (horário de Brasília). Enquanto o Mosqueteiro vem de oito vitórias seguidas, o time da casa não vence há seis jogos.

O Timão vem de uma vitória pela oitavas de final da Copa Sul-Americana, por 2 a 1, contra o Newell's Old Boys-ARG, na Neo Química Arena. Pelo Brasileirão, a equipe vem de um triunfo por 3 a 1, contra o Vasco da Gama, em casa, subindo para 14ª colocação (19 pontos). Já o Colorado, vive um momento delicado, vindo de uma derrota pelas oitavas da Copa Libertadores, por 2 a 1, contra o River Plate-ARG, no Monumental de Núñes. Também vem de uma derrota na competição nacional, para o Cuiabá, por 2 a 1, em Porto Alegre, caindo para 12º lugar (23 pontos).

As duas equipes jogaram no meio da semana, pelos seus respectivos torneios internacionais, mas mesmo assim não há nenhum indicativo que os comandantes irão poupar jogadores para as suas partidas de volta do mata-mata.

O retrospecto entre os dois clubes nos últimos cinco confrontos é extremamente equilibrado, com cinco empates. A última partida entre os dois times, ocorreu no Campeonato Brasileiro 2022, terminando empatado em 2 a 2, em São Paulo.

Desfalques

Corinthians: Vanderlei Luxemburgo possui cinco desfalques confirmados para esse duelo, os atletas Matías Rojas, Gabriel Moscardo, Gustavo Silva e Paulinho estão no departamento médico, enquanto o recém-contratado, Lucas Veríssimo ainda não está a disposição para atuar.

Internacional: O técnico Eduardo Coudet não terá disponível em seu plantel o zagueiro Mercado, expulso na rodada anterior, Rodrigo Moledo está suspenso por doping e Lucas Ramos está cortado por conta de uma lesão.

Prováveis escalações

Corinthians: Cássio, Fágner, Gil, Murillo e Fábio Santos; Maycon, Fausto Vera e Renato Augusto; Adson, Wesley e Yuri Alberto. Técnico: Vanderlei Luxemburgo

Internacional: Rochet; Igor Gomes, Vitão (Rômulo), Nico Hernández e Renê (Thauan Lara); Rômulo, Campanharo (Matheus Dias), Bruno Henrique e Mauricio; Pedro Henrique e Luiz Adriano. Técnico: Eduardo Coudet

Arbitragem

Árbitro: Wagner do Nascimento Magalhães (RJ)

Assistentes: Thiago Henrique Neto Correa Farinha (RJ) e Alex dos Santos (SC)

VAR: Wagner Reway (PB)