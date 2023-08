Vila Nova empata com Avaí e perde a chance de entrar no G-4

Neste sábado (12), Vila Nova e Avaí se enfrentaram no estádio Onésio Brasileiro Alvarenga em jogo válido pela vigésima terceira rodada da Série B. Os times empataram pelo resultado de 1 a 1. O Leão da Ilha abriu o placar com Denilson, mas o Tigre empatou no segundo tempo com Caio Dantas, recuperado de lesão.

Primeiro tempo

No primeiro tempo, o time da casa foi melhor e com mais volume de jogo do que os visitantes, porém quem abriu o placar foi justamente o Avaí. Aos 23, Denilson aproveitou a falha na saída de bola do zagueiro Eduardo Doma e acertou um belo chute de fora da área. A bola chegou a raspar na trave antes de entrar.

A partida, depois do gol, ficou bem estudado por ambas equipes e sem chances claras de gol. As melhores chances do Tigre foram criadas por Guilherme Parede, pelo lado esquerdo, porém o time não teve eficiência para completar em gol.

Segundo tempo

Com a volta do intervalo, o Vila voltou melhor e conseguiu impor o ritmo do jogo. Neto Pessoa levou perigo, porém a cabeçada foi para fora. O atacante Juan Christian exigiu uma boa defesa do goleiro do Avaí, Igor Bohn.

Depois de muito pressionar, aos 32 minutos, o atacante Caio Dantas, jogador recuperado de lesão, saiu do banco para empatar a partida. O camisa 19 recebeu um bom cruzamento de Juan Christian e empurrou para o gol .Os mandantes ainda pressionaram muito o Leão da Ilha, mas não conseguiram o gol da virada.

Classificação e próximos jogos

O Vila Nova perdeu a chance de entrar no G-4 com este empate e se encontra na quinta colocação com 39 pontos. Na próxima rodada a equipe enfrenta o Mirassol, em casa, na próxima quinta feira, às 21h30.

Já o Avaí com o empate foi a 22 pontos e é o décimo sexto colocado. A equipe agora enfrenta a Tombense na Ressacada, no próximo sábado, às 15h30.