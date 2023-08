Pepa lamenta empate do Cruzeiro diante do Corinthians: "Sentimento de injustiça"

O Cruzeiro teve a vitória nas mãos diante do Corinthians, pela 20ª rodada do Brasileirão, mas após 52 minutos de um segundo tempo truncado, a equipe mineira sofreu o empate com tento de Gustavo Mosquito, que não atuava a mais de 300 dias por uma lesão ligamentar no joelho direito.

Após a partida, o técnico Pepa se mostrou extremamente irritado e insatisfeito com o resultado. Isso também pela atuação da equipe mineira, que dominou boa parte do duelo e na visão do comandante, não merecia sofrer o gol de empate.

Fala Pepa!

“Essa frustração é dos jogadores, da torcida e de todos nós. Uma situação ingrata. Não se trata só de segurar o resultado. Tivemos a oportunidade de fazer o segundo gol. Isso é de uma injustiça tremenda, mas o futebol é isso”.

O treinador também blindou o atacante Gilberto, que foi muito criticado pela torcida após o empate. O jogador perdeu a bola e teve a oportunidade de matar a jogada do gol corintiano com uma falta tática, mas optou por não cometer a infração, o que resultou na perda de dois pontos para o Cabuloso.

"São momentos. Temos que estar todos para ajudar uns aos outros. A cobrança é grande. Somos nós os primeiros a cobrar uns aos outros. Somos nós a puxar uns pelos outros e trabalhamos fortes".

Por fim, o comandante citou novamente a frustração com o resultado e projetou a sequência cruzeirense no Campeonato Brasileiro.

"É duro, é forte, é um sentimento de injustiça tremenda, mas o futebol é isso. Num lance que fomos infelizes, na última bola, permitimos a transição rápida. Temos que nos apoiar uns nos outros e seguir trabalhando. É não sairmos do caminho, não desviar do trabalho, ainda que a bola vá na trave e não entre. Fizemos de tudo", finalizou Pepa.

O Cruzeiro volta a campo no próximo final de semana em mais uma rodada do Brasileirão. No domingo, os mineiros medirão forças com o Grêmio, jogando em Porto Alegre.