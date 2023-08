Com gol de Felipe Vizeu, Criciúma vence Vila Nova e entra no G-4

Em noite eletrizante nesta terça-feira (22), Criciúma venceu o Vila Nova, por 1 a 0, pelo Brasileirão Série B, no Heriberto Hülse. Felipe Vizeu anotou para o Tigre Catarinense já no segundo tempo. Do outro lado, o também Tigre desperdiçou a única chance clara com Guilherme, que em um pênalti, parou na bela defesa de Gustavo.

Criciúma domina e marca

O jogo começou com o Criciúma dominando, mantendo bola no pé e cercando o adversário. O Vila não ficava pra trás, já que conhecia criar e até chegar, mas falhava sempre na finalização. Aos 15, Lourenço levantou na área do Criciúma, Rodrigo desvia de cabeça e quase manda contra o próprio patrimônio, triste para o Tigre! Na sequência, o Criciúma chegou forte com Felipe Vizeu, que recebeu na área do Vila Nova, e dominou com estilo, mandando de perna direita para abrir o placar. Atrás no marcador, o Tigre esboçou reação, e respondeu em jogada construída por Lourenço em cobrança de falta, o volante Igor Henrique cabeceia e leva perigo ao gol defendido por Gustavo, decretando vestiário em desvantagem.

Tigre perde pênalti, Criciúma segura vantagem

A partida recomeçou sem muito ânimo para perigos, mas sobrando-lhes cartões e jogadores de fora da próxima rodada. Logo de início, Guilherme Parede chegou de mansinho limpando para a perna direita e arriscando de fora da área, mas que noite sem sorte, mandou por cima do gol do Criciúma. Na sequência, o Tigre chega mais uma vez em disputa de bola na área entre Felipe e Éverton Brito, que fica pedindo pênalti, mas o árbitro não caiu nesse papinho. O jogo cresceu muito na reta final, e foi aí a hora do Criciúma se mostrar e até dar um freio em si mesmo. Aos 45, após bola alçada na área do Criciúma, Hiago Cena cabeceia, e Rômulo salva em cima da linha. Na sequência, Éverton Brito invade a área do Criciúma, gira e é derrubado por Rodrigo, o árbitro não pensou duas vezes e assinalou a penalidade. Na cobrança, Guilherme Parede manda no canto direito de Gustavo, que defende a única chance do Tigrão na partida.

Mas, e como fica?

Com o resultado, Criciúma subiu duas posições e ficou em 3° lugar, a dois pontos do líder Vitória, que ainda joga na rodada, assim como o Sport, segundo lugar. Já o Vila Nova caiu para sexto lugar.

Próximos Jogos

Na próxima rodada, o Criciúma visita o Ceará no sábado (26), às 17h, no Castelão. Já o Vila Nova recebe o CRB no domingo (28), às 15h45, no OBA.