Matheus Cadorini comemora primeiro gol pelo Ituano e projeta sequência na Série B

O atacante Matheus Cadorini, de 20 anos, marcou seu primeiro gol com a camisa do Ituano. O jogador foi titular na vitória contra o Criciúma por 3 a 0, no Estádio Municipal Doutor Novelli Junior, pela 24ª rodada do Brasileirão Série B. O jogador também deu assistência para a bola na rede de Yann Rollim.

“Fiquei muito feliz em voltar a marcar, ainda mais pelo Ituano que é um clube que me abriu as portas, me recebeu muito bem e mostrou total confiança. Contribuir com gol e assistência me deixa muito contente, mas agora é descansar e manter o foco para o próximo jogo”, disse Cadorini.

Foto: Arquivo pessoal

O Galo de Itu está na 13ª colocação com 29 pontos conquistados. Na próxima sexta-feira (25), a equipe enfrenta o Sport, fora de casa, às 21h30.

“O Sport é um time muito forte e sabemos que será um jogo muito difícil, mas temos que ir em busca dos nossos objetivos e buscar um bom resultado fora de casa. A concentração será fundamental neste jogo”, afirma o camisa 9.

Matheus Cadorini foi revelado na base do Internacional, clube em que disputou 28 jogos e marcou 17 gols na equipe Sub-20. Já no profissional do Colorado, foram nove partidas e dois gols. Antes de chegar ao Ituano, o atacante estava emprestado ao Coritiba.