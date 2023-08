Buscando virada de chave, América-MG recebe São Paulo pelo Brasileirão

América-MG e São Paulo duelam na tarde deste domingo (27) às 16h (horário de Brasília) na Arena Independência, em Belo Horizonte, pela 21ª rodada do Campeonato Brasileiro.

O Coelho ocupa a lanterna da competição, somente com 10 pontos conquistados, e joga em casa buscando acabar com a sequência negativa de quatro derrotas seguidas na competição.

Somado a isso, o time mineiro também sofreu um baque na última quinta-feira (24), quando foi derrotado por 3 a 1 pelo Fortaleza no jogo de ida das quartas de final da Copa Sul-Americana.

Do outro lado, o Tricolor Paulista também vem de derrota na Copa Sul-Americana, 2 a 1 fora de casa, contra a LDU, do Equador.

Porém, o time paulista, que apesar de não ter tido bons resultados recentemente na competição (duas derrotas e três empates), está em uma situação mais confortável na tabela, 10º lugar com 28 pontos, buscando entrar na zona de vaga para a Libertadores.

No retrospecto do confronto, ampla vantagem do tricolor: 14 vitórias do São Paulo, contra duas do América, além de seis empates. O confronto do primeiro turno, no Morumbi, acabou em 3 a 0 para os comandados de Dorival Júnior.

Prováveis escalações

América-MG

Matheus Cavichioli; Marcinho, Iago Maidana, Burgos e Danilo Avelar; Javier Mendéz, Juninho e Emmanuel Martínez; Felipe Azevedo, Mastriani e Varanda. Técnico: Bustos

São Paulo

Jandrei, Nathan, Arboleda, Alan Fraco e Welington; Gabi Neves, Pablo Maia; Michel Araújo e James Rodríguez; Luciano e Pato. Técnico: Dorival Júnior

Arbitragem

Árbitro: Rodrigo José Pereira

Assistentes: Nailton Junior de Souza e Alessandro Alvaro

VAR: Rodrigo D´Alonso