Londrina e Tombense empatam em duelo direto contra o rebaixamento à Série C

Na noite desta sexta-feira (2), o Londrina e Tombense empataram por 1 a 1 pela 26ª rodada da Série B, no Estádio do Café. Fernandão, de cabeça, abriu o placar para Gavião Carcará. Paulinho Mocelin buscou o empate para o Tubarão.

Tombense persiste e marca

O jogo começou truncado, com poucas finalizações e ânimo. Aos 20, Matheus Frizzo aciona Fernandão nas costas da zaga do Londrina, avança, bate forte e manda para fora, mesmo assim, a arbitragem havia assinalado impedimento do atacante do Tombense. Na sequência, o Londrina chega com Fabrício pegando sobra na entrada da área e solta uma bomba.

Felipe Garcia faz a defesa para o meio da área e Ariel manda primeira, a bola sobe demais e acerta o travessão. Já na reta final, o Tombense conseguiu ser mais dominante e decisivo. E aos 48, Egídio recebe com liberdade na esquerda, levanta a cabeça e cruza com perfeição na área. O atacante antecipa Rafael Vaz e cabeceia para o fundo do gol, sem chances para Neneca, abrindo o placar para o Tombense.

Tudo igual

Na etapa final o Londrina voltou diferente, indo pra cima e mantendo bola no pé. O jogo seguiu sem muita qualidade ou sequer lances de real perigo. Aos 39, Paulinho Moccelin recebeu na entrada da área, cortou dois marcadores e chutou cruzado, o goleiro Felipe Garcia tocou na bola, mas não evitou o gol, tudo igual no estádio do Café. Já nos acréscimos, o Tubarão virou o placar, mas o lance foi anulado após a análise do VAR. Sem mudanças, a partida encerrou empatada por 1 a 1.

Mas, e como fica?

Os dois times estão na zona de rebaixamento. O Tombense segue na 18ª colocação, com 22 pontos. Já o Tubarão é o vice-lanterna, com apenas 20 pontos somados.

Próximos Jogos

O Londrina visita o Ceará no Estádio Presidente Vargas, na quarta-feira (6), às 21h30. Já o Tombense recebe o ABC na quinta-feira (7), às 18h30. Os jogos são válidos pela 27ª rodada da Série B.