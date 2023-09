Diniz critica arbitragem e gramado após vitória do Fluminense: "Desrespeito com o futebol"

Na tarde desse domingo (3), o Fluminense venceu o Fortaleza, por 1 a 0, com gol de Diogo Barbosa, já nos acréscimos da segunda etapa. A partida foi válida pelo Campeonato Brasileiro.

Após o triunfo, Fernando Diniz concedeu entrevista coletiva. O treinador do Fluminense, que agora se apresentará para a seleção brasileira, valorizou a vitória de sua equipe e ainda fez críticas a arbitragem.

“Foi uma vitória muito importante, adversário duro, em um campo quase impossível de jogar futebol. Prejudicou mais ao Fluminense do que eles. Contra um Fortaleza que marca bem, fica mais difícil. Faço mais uma vez a crítica a arbitragem. O Fortaleza não quis que o jogo andasse e o juiz menos ainda. De uma maneira profunda, lesando o torcedor e quem assistia pela televisão porque não tem jogo. Arbitro não quis acelerar a partida. Tudo era motivo para parar, conversar e dar cartões de maneira equivocada”.

O comandante tricolor também criticou o estado do gramado do estádio Raulino de Oliveira.

“É uma crítica veemente que eu faço. É um desrespeito com o futebol, com quem paga ingresso e assiste pela televisão. É uma regra básica para que os gramados tenham as mesmas dimensões, mesmo tipo de grama, porque isso iguala. Você jogar em gramas diferentes e lugares diferentes prejudica. Tem que ter uma padronização dos gramados.”

Diniz comentou sobre o uso de John Kennedy na equipe, e caso a escalação de hoje seja a “ideal”.

“Formação ideal é uma coisa infantilizada. A vida é dinâmica. Existe muita imprevisibilidade no futebol. É criança que gosta de um mais um é igual a dois. Se eu boto o John Kennedy e a gente não ganha, a culpa é do John Kennedy. Agora parece uma super escalação. Os conceitos não são simples. Todo mundo quer resposta simples para fazer critica simples. Mas futebol é complexo. Ele jogou porque achei melhor.”

Calendário

O Fluminense voltará a campo no sábado (16), às 16h quando enfrenta o rival Vasco, pela 23ª rodada do Brasileirão.