Aguirre faz alerta após derrota do Santos contra o América-MG: "Temos que melhorar muito"

Na noite do último domingo (3), o Santos visitou o América-MG em duelo válido pela 22ª rodada do Campeonato Brasileiro. O Peixe levou a pior e foi derrotado por 2 a 0, os gols da noite foram marcados por Rodrigo Varanda e Juninho, respectivamente.

Com o tropeço, os Meninos da Vila continuaram no Z-4. O Alvinegro Praiano é o 17° colocado na tabela com apenas 21 pontos somados, um a menos que o Bahia, primeiro time fora da zona da degola do Brasileirão.

Após o apito final, Diego Aguirre, comandante do Peixão, concedeu entrevista coletiva, e comentou sobre a preocupante situação a qual o clube está inserido, em uma luta para fugir de um descenso para a segunda divisão nacional.

"Esperávamos outro jogo, outra presença do Santos, mandando no jogo e lutando pela vitória, coisa que não aconteceu, somente no segundo tempo tivemos alguma situação, mas foi pouco, foi muito pobre a atuação que tivemos", disse Aguirre sobre o rendimento do elenco santista no embate contra o Coelho.

O uruguaio falou mais sobre a atuação dentro das quatro linhas: "Temos que melhorar muito, vamos ter um jogo em casa, que é decisivo, que temos que ganhar sim ou sim, mas jogando como hoje está difícil, temos que aprender com o jogo de hoje para que não volte a acontecer, e preparamo-nos, tentar deixar para trás, sei que foi uma derrota dura, mas tudo continua, e temos muito pela frente, temos que transmitir boa energia, e pensar em ganhar o próximo jogo".

Próximo compromisso do Santos

Com a parada por conta da data FIFA, o Time da Vila Belmiro terá tempo de sobra para se preparar a próxima batalha. Na quinta-feira (14), às 20h30 (horário de Brasília), o Santos recebe o Cruzeiro pelo Brasileirão.

Com o apoio de sua torcida, o Leão do Mar irá em busca da vitória para se afastar gradativamente de um rebaixamento inédito para a Série B.