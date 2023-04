Time da virada: Santos derrota América-MG e vence a primeira no Brasileirão

Neste sábado (29), o Santos conquistou sua primeira vitória no Brasileirão 2023 em um jogo bastante movimentado na Vila Belmiro, o Peixe bateu o América-MG por 3 a 2, de virada, em partida válida pela terceira rodada da competição.

O time mineiro abriu o placar com Alê. No entanto, ainda no primeiro tempo, os donos da casa viraram com Mendoza e Eduardo Bauermann. Na etapa final, Everaldo empatou para o Coelho, mas Marcos Leonardo, cobrando pênalti, fez o gol da vitória santista.

FINAL DE JOGO E VITÓRIA DO PEIXÃO! De virada, com gols de Mendoza, Bauermann e Marcos Leonardo, o Peixão bateu o América-MG por 3 a 2 e conquistou a primeira vitória no #Brasileirão! VAMOS! ⚪⚫ pic.twitter.com/5KTT8ap7J9 — Santos FC (@SantosFC) April 29, 2023

Virada alvinegra

O Santos iniciou a partida no campo de ataque, porém, foi o América que abriu o placar. Alê marcou aos 7 minutos de jogo após cruzamento de Aloísio, o volante apareceu como um camisa 9 na segunda trave para marcar. O Coelho ainda teve a chance ampliar com Matheusinho, mas João Paulo a faz uma grande defesa para salvar o Peixe.

Aos 18, Soteldo fez linda jogada pela esquerda e deixou quatro adversários pra trás e tocou para Mendoza empatar. Os mineiros não se intimidaram mesmo jogando fora de casa, e aos 33, depois de falta batida por Benítez, Alê quase marcou o segundo dele no jogo.

Minutos depois foi a vez do Santos levantar a bola na área em cobrança de falta, Soteldo mandou na área do Coelho, Mendoza desviou de cabeça, e Eduardo Bauermann aproveitou para colocar o Peixe em vantagem no placar. Nos acréscimos, Matheusinho teve chance de deixar tudo igual novamente, mas voltou a parar no goleiro João Paulo.

Foto: Raul Baretta / Santos FC

Vitória no sufoco

A equipe visitante voltou do intervalo ligada, e após uma boa troca de passes entre Benítez e Marlon, terminou com Everaldo batendo colocado e empatando o jogo com um golaço. O Santos já respondeu logo em seguida com Mendoza, que mandou na rede pelo lado de fora, assustando Matheus Cavichioli.

Aos 17, Arthur acabou chutando Mendoza na área. O VAR chamou o árbitro Anderson Daronco para revisar o lance, e ele acabou marcando pênalti pro Santos. Marcos Leonardo foi para cobrança e colocou o time da casa novamente em vantagem.



Foto: Raul Baretta / Santos FC

A partida tinha caído um pouco de ritmo após as alterações de amos os técnicos, porém, nos acréscimos, Eduardo Bauermann levou cartão vermelho por falta no último homem. O time mineiro aproveitou e fez pressão na reta final do jogo. Mikael quase fez de falta, mas parou em defesaça de João Paulo. Danilo Avelar também teve uma oportunidade, mas carimbou o travessão do Peixe. Terminando: Santos 3 x 2 América-MG.

Como os times ficam?

Com esta vitória, o Santos aparece momentaneamente em décimo lugar, com quatro pontos somados. Já o América, que não venceu até aqui no campeonato, segue na lanterna, com zero pontos.

Próximos jogos

Ambas as equipes agora voltam a campo pela terceira rodada da fase de grupos da Copa Sul-Americana. O Santos joga na próxima terça-feria (2), às 21h30 (de Brasília), para enfrentar o Newell's Old Boys, em Rosário, na Argentina. Na quarta-feira (3), às 21h, o América viaja até a Colômbia para jogar contra o Millonarios, em Bogotá.