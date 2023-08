De virada, Novorizontino vence Mirassol em casa e assume vice-liderança da Série B

Em um jogo bastante quente nesta sexta-feira (11), o Novorizontino venceu o Mirassol de virada, por 2 a 1, em partida válida pela abertura da 23ª rodada da Série B, no estádio Jorge Ismael de Biasi, em Novo Horizonte. Zé Roberto, abriu o placar para o Leão. Mas Douglas Baggio e Rodolfo garantiram a virada do Tigre do Vale.

Equipes marcam e árbitro rouba a cena

O jogo começou com o Mirassol estudando a equipe da casa, mantendo bola no pé e envolvendo o Tigre na sua teia. E logo aos 1, Zé Roberto aproveitou passe de cabeça de Luiz Otávio após bola não afastada pela defesa do Novorizontino, e mandou estufando as redes, abrindo placar para o Leão. Na sequência em contra-ataque puxado pelo meio, Jenison serviu Douglas Baggio, que bateu de fora da área no cantinho e deixou tudo igual.

Com igualdade no placar, quem roubou a cena em campo, foi o árbitro Marcelo de Lima Henrique, primeiro ao ser chamado pelo VAR, expulsando Jenison por acertar Thalisson Kelven com o braço em disputa de bola pelo alto. Logo em seguida, sobrou um vermelho também para o técnico Eduardo Baptista, do Novorizontino, por reclamação. E bom, não parou por aí, dez minutos após expulsar Jenison, o árbitro colocou Zé Roberto, do Mirassol, para fora, por falta em Léo Tocantins, e o VAR novamente chamou Henrique para rever o lance, mas ele optou por manter a decisão, deixando os jogadores do Leão revoltados. Sem mudanças, o árbitro após causar indignação nas equipes mandou todo mundo para os vestiários.

Tigre amplia e vence em casa

O rendimento caiu na etapa final, e a partida logo esfriou, o Mirassol saiu empilhando oportunidades, pecando nas finalizações. Aos 13, Guilherme Biro cruzou para Negueba, que no meio dos dois zagueiros, buscou tocar de cabeça visando o cantinho, a bola até passa perto, mas vai à esquerda de Jordi. Em resposta, o Novorizontino r chegou com Felipe Marques indo ao fundo e cruzando por baixo para Rodolfo, que chegou para tocar na bola, mas sem conseguir desviar para o gol, e ela vai para fora. Aos 37, Rodolfo recebeu lançamento de Geovane, limpou a marcação de Luiz Otávio e bateu bonito no ângulo para virar o jogo e determinar a vitória do Tigre, por 2 a 1.

Mas, e como fica?

Com o resultado, o Novorizontino vai a 42 pontos, ficando na vice-liderança da Série B. O líder Sport tem 44, mas ainda joga na rodada, assim como o Vitória, que tem 41 e pode ultrapassar o Tigre. Já o Mirassol chega ao terceiro jogo consecutivo sem vitória e, mais uma vez, perde a chance de entrar no G-4. Com 36 pontos, o Leão permanece na oitava colocação.

Próximos Jogos

O Mirassol volta a campo na quinta-feira (17), às 21h30, diante do Vila Nova, no estádio OBA, em Goiânia. Já o Novorizontino recebe a Chapecoense no domingo (20), às 15h45, novamente no Jorjão.