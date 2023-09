Aguirre descarta deixar comando do Santos após derrota em casa: "Estamos trabalhando muito"

Na noite desta quinta-feira (14), o Santos foi tenebrosamente derrotado pelo Cruzeiro por 3 a 0 na Vila Belmiro, a equipe da baixada treinada por Diego Aguirre não vêm conseguindo ter resultados satisfatórios no Campeonato Brasileiro 2023, e com mais uma derrota somada, o elenco santista se manteve no Z4, mais precisamente na décima sétima colocação.

De cordo com o UOL, o treinador têm chances de ser demitido após a partida desta noite e a diretoria vai avaliar uma possível demissão.

Vai Sair ?

Após estar sendo especulado uma possível demissão de Diego Aguirre do comando técnico do Santos, o próprio falou em sua entrevista coletiva a sua perspectiva e afirmou que não pensa em deixar o cargo.

"Não penso em deixar o cargo. Estamos trabalhando muito, sofrendo e tentando dar o melhor de nós para tirarmos o time dessa situação ruim. A única coisa que estou pensando agora é no jogo de segunda. Não posso pensar em outra coisa".

Santos sentiu?

Foto: Divulgação/Santos

Aguirre falou um pouco também sobre o fator casa, sobre como pode afetar o mental do equipe ser derrotado dessa forma jogando diante de sua torcida e admitiu falha em bola parada que já havia sido trabalhada durante os últimos dias.

"É difícil encontrar coisas positivas quando perdemos em casa. Acho que não é o momento de falar coisas boas, vamos falar de coisas ruins que aconteceram, que todos viram. Trabalhamos muito a bola parada e tomamos um gol assim. Acho que pesou muito, nós sentimos, o Cruzeiro cresceu e ganhou".

Bola pra Frente

Aguirre não deixou espaço para guardar mágoas da derrota sofrida, afirmando que o foco têm de ser na próxima partida

"Vamos trabalhar para ganhar o próximo jogo, não dá para pensar em outra coisa, nem imaginar coisas. É pensar no jogo de segunda".

Desculpas para o Torcedor

E por parte dos jogadores que estiveram dentro das quatro linhas, o recém contratado Tomás Rincón, falou um pouco do cila que fica após uma dura derrota coma a sofrida na partida de hoje, e pediu desculpas principalmente aos mais de 12 mil santistas presentes na Vila Belmiro.

"É um momento difícil. Temos que pedir desculpa para a torcida. Estamos com a faca entre os dentes e trabalhar, porque não estamos conseguindo pontos para sair dessa situação difícil".

Próximo Compromisso

O Santos volta aos gramados na próxima segunda-feira (18), em que terá de enfrentar o Bahia de Rogério Ceni, na Arena Fonte Nova, às 20h, e precisando vencer para melhorar a sua situação na liga nacional