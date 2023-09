Vila Nova e Ponte Preta ficam no empate pela Série B

Na noite desta sexta-feira (15), Vila Nova e Ponte Preta mediram forças pela 28ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro. O palco da partida foi o Estádio Onésio Brasileiro Alvarenga, casa do Tigre. O empate em um a um persistiu até o apito final. Os gols foram anotados por Juan Christian e Eliel, respectivamente.

Com o ponto solitário conquistado em seus domínios, os comandados de Marquinhos Santos entraram momentaneamente na zona de classificação para a divisão de elite do Brasileirão. O alvirrubro é o 4º colocado com 46 pontos conquistados. Por outro lado, a Ponte segue na luta para fugir do Z-4. Os paulistas estão em 14º lugar com 33 pontos somados.

Vale ressaltar que ambos os tentos da noite foram marcados por dois jovens. Juan Christian, atleta do Vila, tem apenas 22 anos. Eliel, atacante da Macaca, é mais novo, tem apenas 20.

Pintado, técnico ponte-pretano tem um desfalque certo para o próximo compromisso da equipe alvinegra. O lateral-direito Luiz Felipe estava pendurado e foi amarelado na segunda etapa. Portanto, terá de cumprir suspensão no próximo duelo.

Primeiro tempo, construção do placar

O embate entre Tigre e Macaca foi decidido no tempo inicial. O Vila-Nova teve mais volume de jogo, criou boas oportunidades, como, por exemplo, aos cinco e aos dez minutos, onde ambas as chances não se transformaram em gol, pois Caíque França sujou o uniforme nos dois lances, fez grandes defesas e evitou o perigo.

Mas, era questão de tempo para que os goianos abrissem o marcador. Aos 33 minutos, Léo Duarte desviou de cabeça para Juan Christan pelo lado direito. Sem perder tempo, o camisa 11 arriscou de perna direita e estufou a rede, 1 a 0.

A resposta do lado adversário veio logo na sequência. Aos 34 minutos, Luiz Felipe fez bom cruzamento para Eliel, que de cabeça deixou tudo igual, 1 a 1.

Segundo tempo, gol cancelado

Logo aos seis minutos da etapa final, Guilherme Parede recebeu a bola na intermediária, o atacante teve tempo de dominar antes de finalizar em direção à meta rival. A tentativa parou nas mãos de Caíque França.

Aos 14 minutos, Igor Henrique fez o gol que colocou o Vila a frente no resultado. Entretanto, após revisão no VAR, Dyorgines José Padovani, árbitro da partida, anulou o tento do Tigre por falta do camisa 23 do Alvirrubro em Felipinho na origem do lance.

Após o tento cancelado, o jogo ficou morno, sem qualquer boa ação ofensiva criada dentro das quatro linhas, e o 1 a 1 permaneceu até o apito final.

Agenda das equipes

O Vila-Nova volta a campo na próxima terça-feira (19), o compromisso em questão será contra o Sampaio Correa, fora de casa. A bola rola a paritr das 21h30 (horário de Brasília).

A Ponte Preta jogará na sexta-feira (23), o duelo ante o Mirassol acontecerá às 19h (horário de Brasília). O embate será disputado no Moisés Lucarelli, casa da Macaca.