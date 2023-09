Santos vira sobre o Bahia no fim, encerra jejum, mas segue no Z-4

Na abertura da 24ª rodada do Brasileirão, o Santos protagonizou uma virada emocionante contra o Bahia, vencendo por 2 a 1, em partida realizada nesta segunda-feira (18), na Itaipava Arena Fonte Nova. Comandados pelo técnico interino Marcelo Fernandes, os santistas quebraram um jejum de três rodadas sem vitória, mas permanecem na zona de rebaixamento.

O jogo começou com o Santos impondo alta intensidade e pressionando o Bahia desde o início, mas os anfitriões conseguiram equilibrar as ações ao longo do primeiro tempo. O Bahia teve sua chance de abrir o placar com uma bomba de fora da área de Yago Felipe, mas o goleiro João Paulo fez uma defesa espetacular. Nos minutos finais da primeira etapa, Lucas Lima perdeu uma oportunidade clara de gol, mantendo o marcador zerado.

Segundo tempo temperado com muita emoção

Entretanto, a segunda metade do jogo trouxe uma partida emocionante. O Bahia abriu o placar com um gol de Camilo Cândido aos 14 minutos, em uma bela finalização de canhota, após uma jogada bem construída pela direita com participação de Ademir. Parecia que o Bahia estava a caminho de uma vitória crucial.

No entanto, o Santos não desistiu. Aos 28 minutos, após uma cobrança ensaiada de falta, Marcos Leonardo cabeceou a bola para o gol, empatando o jogo. E nos acréscimos, aos 48 minutos, após uma cobrança de escanteio, Furch dominou a bola com o peito dentro da área e virou o jogo para o Santos, desencadeando a comemoração dos torcedores alvinegros.

Classificação e próximos jogos

Com esse resultado, o Santos encerrou um jejum de três rodadas sem vitória, somando agora 24 pontos na tabela de classificação, mas permanecendo no 17° lugar. Por sua vez, o Bahia permanece com 25 pontos, ocupando a 15ª colocação na tabela.

Na próxima rodada, o Peixe receberá o Vasco na Vila Belmiro, em confronto marcado para o dia 1° de outubro (domingo), enquanto o Tricolor de Aço enfrentará o Flamengo no Maracanã no dia 30 de setembro (sábado).