Fluminense mantém invencibilidade de oito meses como mandante; confira números

O Fluminense segue sonhando alto em 2023. Semifinalista da Copa Libertadores e no G-4 do Campeonato Brasileiro, o Tricolor carioca quer seguir encantando o Brasil com o vistoso e mágico futebol apresentado pelos comandados de Fernando Diniz e, para isso, a equipe liderada pelo capitão Nino conta com a força incondicional concebida pelo seu torcedor.

Jogando sob seus domínios e com o apoio do torcedor tricolor, o time das Laranjeiras não perde desde o dia 29 de janeiro, em duelo diante do Botafogo, pelo Campeonato Carioca, totalizando a incrível marca de 25 jogos de invencibilidade.

No Campeonato Brasileiro, o Time de Guerreiros é a única equipe invicta como mandante. Com 13 jogos disputados em casa na elite do futebol brasileiro, os cariocas acumulam 10 vitórias e três empates, somando 33 de 39 pontos possíveis.

Para sonhar com uma conquista inédita da Copa Libertadores da América, o Fluminense se apega na força do Maracanã para abrir vantagem diante do Internacional. O primeiro jogo da semifinal do torneio mais importante do continente, já está com ingressos esgotados para a torcida tricolor. Restam apenas ingressos para os torcedores colorados. O Flu vendeu 50 mil ingressos em cerca de 50 minutos. Em pouco mais de uma hora, todas as entradas foram comercializadas. Há expectativa de que mais de 60 mil tricolores estejam no palco da partida.

Para o técnico Fernando Diniz, a torcida do Fluminense presenteia a equipe com "shows" nas arquibancadas e a expectativa para a decisão de quarta-feira não poderia ser diferente. O comandante exaltou a força da equipe diante de seu torcedor após a vitória por 1 a 0 diante do Cruzeiro, na noite da última quarta-feira (21), pelo Campeonato Brasileiro.

"A torcida do Fluminense tem abraçado o time de uma maneira forte. Hoje deram um show. Na quarta darão mais um espetáculo e nos ajudarão".

Contando com a força e apoio de seu torcedor, o Fluminense tem mais uma grande decisão em busca do título inédito da Libertadores. Tricolores e Colorados se enfrentam pelo jogo de ida da semifinal da Conmebol Libertadores na quarta-feira (27/09), às 21h30 (de Brasília), no Maracanã. O jogo de volta será depois de uma semana, no mesmo dia e horário, mas no Beira-Rio. Quem avançar pega o vencedor de Boca Juniors e Palmeiras, em uma final que ocorrerá no dia 04 de novembro, no Estádio do Maracanã.