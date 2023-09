James lamenta derrota e projeta decisão contra Flamengo: "Estou pronto para ajudar sempre"

Na noite desta quarta-feira (20), o São Paulo foi batido em pleno Morumbi e saiu derrotado pelo Fortaleza, por 2 a 1, pelo Brasileirão. Zé Welison e Lucero marcaram para o Leão.

A derrota, no entanto, teve como protagonista o meio-campista colombiano James Rodríguez, que marcou seu primeiro gol pelo Tricolor. O camisa 19 também desperdiçou uma penalidade máxima e acertou o travessão em boa cobrança de falta.

Fala James!

Na saída do gramado, James expôs sentimentos distintos com a partida desta noite. O jogador comemorou o primeiro tento pelo São Paulo, mas lamentou muito a derrota e o seu segundo pênalti perdido pelo Tricolor. O colombiano disse, aliás, estar fisicamente pronto para atuar na final da Copa do Brasil, diante do Flamengo, neste fim de semana.

"Acontece. Acho que estou feliz por fazer o primeiro gol, mas triste porque o time perdeu. Temos quatro dias para um jogo muito importante. Eu acho que o time fez uma grande partida, mas hoje não tivemos sorte", disse James.

Desde que chegou ao Brasil, James ainda não havia atuado em uma partida completa. Desta vez, o camisa 19 esteve em campo durante a totalidade do confronto.

"Estou bem. Estou pronto para ajudar sempre. Seja qualquer jogo. Seja no Brasileirão, na Copa do Brasil. Estou feliz porque joguei, mas triste porque o time perdeu", finalizou.

O São Paulo volta a campo neste domingo (24), às 16h, diante do Flamengo, em busca de sacramentar o título inédito da Copa do Brasil. O Tricolor obteve boa vantagem na partida de ida, no Maracanã, vencendo por 1 a 0, com gol de Calleri. Ao mesmo tempo, o time de Dorival Júnior soma 28 pontos no Brasileirão, quatro a mais do que o Santos, primeiro time da zona de rebaixamento.