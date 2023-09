Em jogo marcado por polêmicas, Mirassol vence Ponte Preta no Moisés Lucarelli

Em partida válida pela 29ª rodada da Série B, no estádio Moisés Lucarelli, Mirassol venceu a Ponte Preta por 3 a 0, na noite desta sexta-feira. Em partida que envolveu muitas polêmicas com a arbitragem.

Visitantes em vantagem

Em jogo pouco movimentado na primeira etapa, as duas equipes não tiveram muitas chances de gol, apesar disso, a equipe do Mirassol levou a vantagem para o vestiário. Com mais posse e criatividade com a bola, a equipe visitante conseguiu apresentar um futebol melhor.

Sem muitas oportunidades, a primeira chegada perigosa já veio no lance da polêmica penalidade, aos 19 minutos. Em jogada de Chico Kim pela linha de fundo, onde tentou o cruzamento, a bola resvala no braço de Mateus Silva e a arbitragem alega pênalti. Após longa interferência do VAR, o juiz de campo optou por marcar a penalidade. Na bola, Zé Roberto desloca o goleiro Caíque França e coloca os visitantes em vantagem no Moisés Lucarelli.

Logo após o gol sofrido, a Macaca tentou crescer na partida, mas não conseguiu levar nenhum perigo ao gol defendido por Alex Muralha. Aos 34, em jogada ensaiada de escanteio, Negueba quase marcou de cabeça o segundo para o Leão, onde a bola passou tirando tinta da trave. Em primeiro tempo recheado de erros da arbitragem, a torcida da Macaca ficou na bronca. Aos 45, a Ponte teve sua primeira finalização no gol, em falta cobrada por Souza, que mandou uma bomba e Muralha espalmou para escanteio. E assim terminou a primeira etapa, no placar de 1 a 0 para os visitantes.

Vitória sacramentada

Em roteiro parecido com o da primeira etapa, o Mirassol foi melhor novamente nos 45 minutos finais. Envolvendo bola na mão de Jeh, dentro da área, o árbitro de vídeo interviu e chamou o juiz para revisão, além do pênalti a Macaca foi punida com a expulsão de Jeh, que recebeu seu segundo amarelo e foi para o chuveiro mais cedo. Zé Roberto na marca da cal, converteu a penalidade ampliando o placar para os visitantes.

Lei do ex

E no apagar das luzes, teve lei do ex no Moisés Lucarelli! Mirassol aproveitou a saída errada da defesa alvinegra, recuperou a bola com Fernandinho e Camilo se posicionou na área para tocar contra o gol de Caíque França, marcando o terceiro gol do Leão.

Próximos confrontos

A Macaca volta a campo na próxima semana, sábado (30), visitando a equipe do ABC, pela Série B. Enquanto o Leão recebe o CRB, na próxima quinta-feira (28), também pelo campeonato nacional.