CRB vence Ponte Preta em Maceió e respira na Série B

Na noite desta sexta-feira (21), o CRB venceu a Ponte Preta, por 1 a 0, em duelo direto pela última rodada do turno da Série B, no Estádio Rei Pelé, em Maceió. O único gol da partida foi marcado por Renato, ainda no primeiro tempo.

CRB pressiona e marca

O jogo começou com o CRB sendo superior, dominando a bola e criando boas chances. Aos quatro, Valoura mandou na primeira trave, Artur despacha, Falcão pega a sobra, mas isola a finalização. A Macaca, por sua vez, não criou muito, apenas tentou se defender, mas sem sucesso. Aos 33, Hereda cruzou da direita e Renato apareceu na área para marcar de cabeça para o CRB, ir para o intervalo com vantagem.

Macaca cresce, mas não marca

A partida recomeçou quente, com ambas equipes cheias de gás e vontade de marcar. A Ponte Preta pouco a pouco foi se impondo, criando grandes chances, mas falhando na pontaria. Aos 12, Mateus Silva foi expulso, após revisão do VAR, por entrada dura em Anselmo Ramon, deixando a Macaca desolada. Em vantagem numérica, o CRB aproveitou para colocar fogo na partida, e aos 40, Lucas Lima mandou uma bomba, para defesa do goleiro da Ponte. Na sequência, Paulo Baya quase marcou um golaço de fora da área na jogada seguinte. Sem mudanças, o árbitro soou o apito e encerrou a partida.

Mas, e como fica?

Com o resultado, o CRB voltou a vencer depois de duas derrotas, chegando aos 24 pontos, assumindo o 12° lugar. Já a Macaca estacionou nos 22 pontos e em terceiro jogo, seguido sem ganhar, caindo para a 13ª colocação e ainda corre o risco de perder outras posições no complemento da rodada.

Próximos Jogos

O CRB volta a campo na próxima sexta-feira (28), contra o Sport, na Ilha do Retiro, às 21h30. Já o returno da Ponte começa no outro domingo (30), às 18h, quando recebe o Vitória no Majestoso.