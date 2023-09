Lucas se emociona com título da Copa do Brasil: "Estou vivendo um sonho"

Após a conquista do título da Copa do Brasil neste domingo (24), o atacante Lucas demonstrou bastante felicidade com mais um troféu conquistado pelo clube de coração.

Retornando para um contrato curto até o final da atual temporada do futebol brasileiro depois do encerramento de contrato com o Tottenham, o ídolo conseguiu mais um título importante na galeria do tricolor paulista, 11 anos depois.

Lucas levantou a taça como capitão e principal jogador no título da Sul-Americana diante do Tigre, também no Morumbi. Por isso, o gosto deste troféu do torneio nacional possui um gosto ainda maior para o tricolor.

"Estou vivendo um sonho, literalmente. Por tudo que envolveu minha volta, a mobilização da torcida nas redes sociais, até alguns jogadores mandando mensagens para mim."

"O São Paulo é sentimento, está na minha pele, fui formado no clube, subi com 17 anos, agora estou com 31, careca e com dois filhos, aguentando a molecada me zoando já. Mas feliz demais."

Ainda de acordo com Lucas, em entrevista ao canal SporTV, a conquista da Copa do Brasil supera todas as sensações vividas no futebol europeu, onde o brasileiro acumulou grandes momentos pelo Tottenham na Premier League e na UEFA Champions League.

"Nunca vivi o que vivi hoje, nada se compara, nem nos clubes por onde passei na Europa. Nada se compara ao que eu vivi hoje no Morumbi. Conquistar um título com a camisa do São Paulo é especial, estar neste grupo é especial, um grupo diferenciado, fantástico e de grandes jogadores e grandes pessoas, também. Muito merecedor."

"O São Paulo veio de uma década muito vitoriosa em 2000. Em 2012, foi um período menor sem conquistas. E hoje a Copa do Brasil era uma competição muito desejada pelo torcedor, pelo clube. O que a torcida tem feito, enchendo o Morumbi, nos apoiando, tem sido fantástico."

"Qualquer jogador experiente, se não estava ansioso hoje, estava morto por dentro, não tem como. Estava ansioso a semana toda, foi diferente. A competição foi diferente, a torcida merece. Eu vi que a bola tinha endereço, só torci para não bater em ninguém. Ele foi muito feliz. Temos um coletivo muito forte, dia a dia bacana. Estou feliz de fazer parte disso."