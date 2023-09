São Paulo conquista Copa do Brasil com campanha histórica; relembre os embates

O São Paulo venceu o Flamengo neste domingo (24) e se tornou campeão inédito da Copa do Brasil. A partida terminou em empate por 1 a 1, mas como havia vencido o primeiro jogo por 1 a 0, sagrou-se o grande campeão. A campanha dos vitoriosos foi repleta de clássicos e jogos difíceis.

Ituano na terceira fase

O primeiro jogo do São Paulo na competição foi disputado em sua casa. Ainda com Rogério Ceni como técnico, a equipe paulista fez uma partida muito ruim e apenas empatou contra o Ituano. O time do interior paulista estava causando muitos problemas e tinha uma campanha muito boa no estadual, eliminando o Corinthians nas quartas de final.

Na volta, a estreia do atual técnico na competição, Dorival Júnior, aconteceu no seu primeiro jogo no comando da equipe. No entanto, o jogo teve poucas emoções, mas um gol salvador de Welington Rato, que havia saído do banco há pouco tempo, garantiu a classificação para o Tricolor.

Sport nas oitavas de final

A única equipe da Série B na Copa do Brasil prometia fazer um jogo difícil em sua casa. No entanto, o São Paulo vinha embalado com o novo treinador e fez o que parecia ser um dever ainda fora de casa. Na Ilha do Retiro, o Soberano venceu por 2 a 0. No Morumbi, após abrir o placar, os torcedores são-paulinos acharam que haviam liquidado as oitavas. No entanto, depois de um segundo tempo perfeito do Leão, o time pernambucano fez 3 a 1 e levou o confronto para os pênaltis.

Nas penalidades, quem brilhou foi o goleiro Rafael, que defendeu o pênalti de Juba. No final, Pablo Maia converteu o último, levando a equipe para a próxima fase.

Palmeiras nas quartas de final

Nas quartas de final, outro Choque-Rei. Assim como em 2022, as equipes voltavam a se enfrentar na Copa do Brasil. O Tricolor tentava repetir a mesma dose de 2022, quando eliminou o Palmeiras também no Allianz Parque.

No primeiro jogo, o placar mínimo. O gol solitário de Rafinha decidiu a partida no Morumbi. No Allianz Parque, o Palmeiras até saiu na frente com Piquerez, mas com um jogo quase perfeito, o São Paulo virou e mais uma vez eliminou o rival em sua própria casa.

Corinthians na semifinal

Na semifinal, mais um clássico para os torcedores. Corinthians e São Paulo decidiriam uma vaga na grande final da Copa do Brasil de 2023. No primeiro jogo, vitória corintiana. Na Neo Química Arena, Renato Augusto marcou duas vezes e Luciano, ex-Corinthians, descontou para os visitantes. Em sua comemoração, o jogador são-paulino chutou a bandeira do escanteio e recebeu o cartão amarelo por isso. Este cartão era o seu terceiro, ficando assim de fora da volta.

Para o jogo de volta, várias mudanças. O Corinthians perdeu seu principal jogador no último dia da janela de transferência. Roger Guedes foi para o Al-Rayyan, do Qatar. Já o São Paulo fez uma janela perfeita, contratou James Rodriguez, artilheiro da Copa do Mundo de 2014, e trouxe de volta Lucas Moura.

No Morumbi, após uma linda festa da torcida, Lucas Moura comandou a virada contra o rival. Com um golaço de Wellington Rato e com Lucas, o Soberano fez 2 a 0 e garantiu sua vaga na final após 23 anos.

Enfim o título que faltava

Enfim, a tão esperada final da Copa do Brasil. Depois de eliminar dois rivais, o São Paulo tinha a dura missão de enfrentar o Flamengo. Após o sorteio, a grande final seria decidida no Morumbi, sendo o primeiro jogo no Maracanã.

A primeira partida ocorreu no último domingo e foi decidida com o gol do argentino Calleri. O camisa 9 subiu muito alto para abrir o placar no final do primeiro tempo e decretar o placar do jogo no Rio de Janeiro. Neste domingo, os campeões saíram atrás após Bruno Henrique abrir o placar aos 44 do primeiro tempo. Mas Rodrigo Nestor achou uma bomba de fora da área para deixar tudo igual ainda no primeiro tempo.

Com a vitória no primeiro jogo e o empate em casa, o São Paulo se sagrou campeão inédito da Copa do Brasil e entrou para a lista de 17 clubes que possuem a competição.