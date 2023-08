Paulistão sub-20: Dupla do Novorizontino celebra vitória diante do Palmeiras e projeta última rodada: “Jogo decisivo”

A vitória do Novorizontino na última segunda-feira (21), diante do Palmeiras, por 2 a 0, elevou a moral da equipe do Tigre para a última rodada da segunda fase no Paulistão sub-20. Agora, com nove pontos conquistados, o grupo está na segunda posição do grupo 19 e vai para a última rodada enfrentar o Guarani em um confronto direto pela classificação.

Um dos destaques da equipe de Novo Horizonte, o goleiro Scapin, que passou a partida sem ser vazado, atribui a vitória e o ‘clean sheet’ ao trabalho de toda a equipe.

“Uma vitória muito importante para os objetivos do Novorizontino no campeonato. Faltando apenas uma rodada, o resultado nos deixou na condição de decidir contra o Guarani. Agora é descansar e já focar no próximo jogo, contra uma equipe de qualidade como nós. Vamos lutar pelos nossos objetivos”, disse o goleiro.

Com oito pontos ganhos, o Guarani vem logo na sequência do Novorizontino no grupo 19 do Paulistão da categoria. Por isso, a última rodada da segunda fase, segundo o meia Romário, tem caráter de decisão.

“Sem dúvida é o jogo que decide a nossa vida na competição. Nós sabemos disso, abraçamos a responsabilidade e vamos encarar com muito empenho, luta e dedicação. Sabemos da qualidade do Guarani, mas também confiamos no nosso trabalho e vamos em busca da classificação. É jogo decisivo, e todo o grupo sabe da importância”, comentou Romário.

Scapin, Romário e Novorizontino voltam a campo nesta sexta-feira (25), às 15h, pela sexta rodada da segunda fase do Campeonato Paulista Sub-20. Quem vencer, garante classificação no torneio. Um empate garante o Tigre na próxima fase.