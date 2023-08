Dorival tranquiliza torcida após derrota para LDU na altitude: "Não está decidido"

Na noite desta quinta-feira (24), o São Paulo foi derrotado pela equipe da LDU, do Equador, pelo placar de 2 a 1, no Estádio Rodrigo Paz Delgado. Os gols da partida foram marcados por Jhojan Julio, Renato Ibarra e Lucas Moura descontou para os brasileiros na segunda etapa.

A equipe comandada por Dorival Jr acabou tendo um choque de realidade na partida de hoje, os equatorianos dominaram com muita facilidade a primeira etapa, tendo aberto o placar logo aos 2 minutos de jogo, e ampliando o 2 a 0 ainda aos 25. As estatísticas eram brutalmente favoráveis aos donos da casa, que ao final do primeiro tempo haviam finalizado 9 vezes, enquanto ao São Paulo, nenhuma vez.

Na segunda etapa foi um pouco diferente, a equipe brasileira voltou mais concentrada do vestiário e cedeu poucas chances ao adversário, porém, ainda não havia mostrado força o suficiente para fazer um gol e se colocar de volta no confronto, até que Dorival Jr colocou Luciano e Michel Araujo nas vagas de Welington Rato e Rodrigo Nestor, a partir desta substituições.

Aos 63 minutos, a postura mudou muito, logos nos primeiros lances os recém entrados ajudaram em uma chance clara de gol, mas aos 80 minutos que realmente foi possível ver a diferença, o camisa 10, Luciano recebeu uma bola na entrada da área, e deu um passe espetacular para Lucas Moura, cara a cara com o goleiro, e o experiente atacante não deixou escapar, fez o gol e deu uma esperança ao torcedor são-paulino.

Tal ela que não durou muito, o resultado terminou em vitória dos equatorianos, fazendo com que novamente, o São Paulo tenha que vencer a decisão no Morumbi, diante de seu torcedor.

Duelo de 180 minutos

Dorival Jr falou um pouco após a partida, sobre o duelo não estar perdido, de que assim como outras vezes durante os últimos meses, o duelo são de 180 minutos, e até que o apito final seja soado no Morumbi, não tem nada definido.

"Não existe derrota que te deixe tranquilo. Nós viemos aqui tentando o melhor resultado possível e encontramos um adversário bom. Não podemos achar que em São Paulo está decidido. Não. É um jogo de 180 minutos e temos capacidade de fazer muito melhor do que foi apresentado hoje."

Confiança é essencial

Foto: Divulgação/São Paulo

O comandante também falou sobre a importância da confiança da sua equipe, para que seja cada vez mais possível uma reversão de resultado no Morumbi, e consequentemente, a classificação para as semi-finais.

"Tenho que preparar minha equipe para buscar esse placar que não será fácil. A gente tem a confiança e uma equipe muito qualificada e que, independente de ter feito um primeiro tempo muito abaixo, temos a confiança que podemos fazer o melhor daqui para frente."

Jogo Difícil

Foto: Divulgação/São Paulo

Por parte dos jogadores que atuaram dentro das quatro linhas, o atacante Luciano, que entrou no segundo tempo e fez a diferença, deu um linda assistência para o gol marcado por Lucas moura, o próprio falou da grande dificuldade que foi o duelo e projeta resultado positivo para o duelo de volta no Morumbi semana que vem

"Partida difícil. Fizemos um gol ali, tenho certeza que em casa vamos reverter esse placar e sair classificados. A pressão era normal, sabíamos disso, tomamos dois gols em detalhes. Tivemos mais posse de bola e fizemos o gol que deixa a gente vivo. Depois do 2 a 0 sabia que precisávamos do gol, acho que até merecíamos o empate. Agora é em casa para reverter."

Próximo Compromisso

O Tricolor Paulista volta aos gramados neste domingo (27), em que terá de enfrentar a equipe do América MG, na Arena Independência, às 16h. O confronto é válido pela vigésima primeira rodada do Campeonato Brasileiro 2023, em que os paulistas se encontram na décima colocação, já os mineiros ocupam a lanterna da competição e lutam constantemente contra o rebaixamento.