Após derrota para o Inter, Dorival mantém confiança para final da Copa do Brasil: "Outra característica"

Em partida válida pela 23ª rodada do Campeonato Brasileiro, o São Paulo perdeu de virada para o Internacional no Beira-Rio na noite desta quarta-feira (14). O time paulista chegou ao sétimo jogo seguido sem vencer no campeonato e segue sem vitória fora de casa na competição.

O técnico Dorival Júnior concedeu entrevista coletiva, após a derrota. O comandante do Tricolor Paulista foi questionado sobre a decisão contra o Flamengo no domingo (17) e como administrou o time para a partida em Porto Alegre.

“Bom, primeiro que seria fundamental a equipe estar em campo. Nós, não imaginávamos e não esperávamos naturalmente que teríamos um campo tão encharcado como acabou acontecendo. E o Beira-Rio é um dos melhores gramados que nós temos no país”.

“É muito difícil você virar uma chave em que você tem um jogo tão importante, decisivo e marcante na história do clube e de todos nós, e termos que fazer um jogo nesse intervalo. Todas as alterações que eu fiz, não foram alterações táticas, quero deixar isso, também, bem claro, foram alterações no sentido de tentar resguardar alguns jogadores”, completou.

Mudança de foco

Dorival comenta como chega o ânimo do São Paulo para enfrentar o Flamengo na final da Copa do Brasil. “Teremos uma decisão no domingo, como o Flamengo, que talvez também não tenha sido feliz no dia de hoje, mas isso não quer dizer nada. O jogo do domingo é um outro momento, uma outra característica, eu tenho certeza que tanto os jogadores do São Paulo, como do Flamengo, estão esperando como ninguém por esse momento”.

“Teremos que estar muito focados, muito determinados e prontos para dois jogos importantíssimos na história do clube e de cada um de nós que aqui estamos”.

Sobre o jogo contra o Inter, Dorival acredita ter feito um bom trabalho. “O Inter fez sim alguns movimentos interessantes, nós também tivemos boas oportunidades dentro da partida, assim como o próprio Inter as teve. Eu acho que foi um bom jogo, um jogo de um bom nível, mesmo com o campo muito pesado, não houve deslealdade de lado nenhum, jogo jogado, com equilíbrio das duas equipes, o Inter foi melhor, teve merecimento”.

Sequência

O São Paulo volta a campo no próximo domingo (17), às 16h, em busca do tão sonhado título da Copa do Brasil, contra o Flamengo, no Maracanã. Já pelo Campeonato Brasileiro, o tricolor paulista enfrentará o Corinthians no Morumbi, no dia 30 (sábado), às 18h30, pelo horário de Brasília.