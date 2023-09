Após empate contra Corinthians, Vojvoda e Caio Alexandre avaliam resultado na Sul-Americana

Na noite desta terça-feira (26), o Corinthians recebeu o Fortaleza na Neo Química Arena pelo jogo de ida da semifinal da Copa Sul-Americana O duelo entre conterrâneos terminou empatado, com um gol para cada lado. José Welison abriu o marcador para os nordestinos, e Yuri Alberto descontou para o Timão.

Com a igualdade no marcador construída no estádio corintiano, o Tricolor de Aço contará com o apoio de sua torcida para carimbar o passaporte rumo à finalíssima em busca da grande conquista.

Vale ressaltar que o jogo que definirá o grande campeão da Sul-Americana será no dia 28 de outubro, um sábado. O palco do embate será o Estádio Domingo Burgueño, em Maldonado, no Uruguai.

Após o apito final, Juan Pablo Vojvoda, técnico da equipe tricolor, e o meio-campista Caio Alexandre concederam entrevista coletiva, onde foram questionados sobre a preparação para os 90 minutos finais contra o Corinthians, além do resultado conquistado em Itaquera.

"É um bom time que estamos enfrentando, é uma partida de semifinal da Copa Sul-Americana, muito disputada, pegada, entre dois times que se conhecem, mas está tudo aberto para a próxima terça-feira", comentou Vojvoda.

"Acho que entreguei tudo que podia lá, que era me desgastar pela equipe, dar o meu melhor. Quando senti que cheguei no meu limite, pedi ao professor a substituição, até porque tinham outros jogadores que são importantes também dentro do elenco para entrar frescos, com cem por cento para defender o resultado ou até ampliar", disse Caio Alexandre a respeito de sua atuação dentro das quatro linhas.

"Temos que entrar com o foco principalmente na partida, sabemos o que significa estar com o apoio de nossos torcedores. Hoje o adversário teve o apoio de sua torcida e na próxima semana será para nós. Temos que jogar uma partida com inteligência, saber utilizar essa força que vem de fora, mas esse foco tem que estar nos comportamentos também que temos que adotar durante toda a partida da próxima terça-feira", complementou o comandante argentino.

Anote na agenda

O Fortaleza volta a campo no próximo sábado (30), às 16h (horário de Brasília). O compromisso em questão será contra o Grêmio, e o Leão do Pici atuará em seus domínios. A partida é válida pela 25ª rodada do Campeonato Brasileiro.