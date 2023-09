Cano exalta atuação do Fluminense com um a menos: "Time de guerreiros"

Com um a menos após a expulsão de Samuel Xavier, o Fluminense empatou por 2 a 2 com o Internacional, na noite desta quarta-feira (27), no Maracanã, pelo jogo de ida da semifinal da Libertadores. Depois da partida, Germán Cano, que marcou os dois gols do Tricolor, exaltou a atuação do time carioca. Hugo Mallo e Alan Patrick marcaram para o Colorado.

Cano marca duas vezes para o Fluminense

"Um jogo muito disputado, muito aberto para ambos os times. Jogamos com um a menos quase 50 minutos. Foi um time de guerreiros, lutamos até o final. Não conseguimos a vitória, mas vamos continuar trabalhando para melhorar", disse Germán Cano após a partida.

"Sabemos o que o Inter é um time muito bom, que hoje teve muitas oportunidades para marcar. A gente também. Acho que temos que continuar deste mesmo jeito para ganhar do Inter lá e chegar nesta grande final", completou.

Artilheiro do Fluminense na Libertadores, Cano tem 11 gols nesta edição. Com os três gols do ano passado, o argentino marcou 14 vezes pelo Tricolor. Na próxima quarta-feira (4), o Fluminense visita o Internacional, no Beira Rio, pelo jogo de volta da semifinal da Libertadores. A decisão da semifinal segue aberta.