Em jogo pegado, Cruzeiro e América-MG empatam pelo Brasileirão

Na tarde deste domingo (1), Cruzeiro e América-MG se enfrentaram no Estádio do Mineirão. O confronto foi válido pela 25ª rodada da Série A do Campeonato Brasileiro. O clássico foi intenso, mas sem grandes possibilidades de bola na rede. Cruzeiro e América-MG empataram por 1 a 1, com Luciano Castán marcando para a raposa e Benítez para o coelho.

Poucas chances

Como esperado, o duelo se iniciou com a equipe americana mais retraída, na espera de um contra-ataque. Já o time azul celeste fazia marcação pressão, tentando causar um erro do adversário.

Mas o primeiro gol da raposa acabaria se resultando por meio da bola parada. Aos 20, após escanteio cobrado por Nikão, Luciano Castán cabeceou forte para a bola bater na trave e entrar no fundo das redes.

A reação do coelho viria pouco depois. Aos 27 minutos, o camisa 10 Benítez recebeu no meio de dois marcadores, girou e finalizou de fora da área. A bola entrou no canto, sem chances para Rafael Cabral.

O primeiro tempo seguiu com muita disputa pela bola mas, finalizações arriscadas de fora da área e bom desempenho defensivo dos times, o que resultou em baixa efetividade ofensiva e o 1 a 1 no marcador, sem novas alterações.

Sem inspiração

O segundo tempo começou na mesma pegada. Jogo pegado com ambas as equipes encontrando dificuldades nas ações ofensivas, pouca inspiração.

O Cruzeiro chegaria aos 13 minutos, quando William cruzou para a área e Wesley cabeceou bola que passou ao lado da trave defendida pelo goleiro Aguerre.

O América chegaria aos 14, em mais uma finalização de fora da área. Breno arriscou chute que passou próximo da baliza de Rafael Cabral.

Sem inspiração, as equipes não conseguiram construir boas oportunidades ao longo da segunda etapa. Assim, o marcador não foi alterado e o duelo se encerrou em 1 a 1.

Classificação e próximos compromissos

Com o resultado, o Cruzeiro ocupa a 12ª posição, com 30 pontos. O time comandado por Zé Ricardo volta à campo no próximo dia 14, ás 21h, quando visita a equipe do Cuiabá.

Já o América-MG se encontra na 19ª colocação, com 18 pontos. O Coelho tem como próximo desafio o Fortaleza, domingo (8), às 18h30.