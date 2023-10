RB Bragantina marca nos acréscimos e vence Palmeiras no Brasileirão

Ba tarde deste domingo (1), o RB Bragantino conseguiu vencer no final da partida o Palmeiras de Abel Ferreira, em partida realizada no Nabi Abi Cheddid, tendo o placar fechado em 2 a 1, e os mandantes tendo feito o gol da vitória já nos acréscimos.

Os gols do duelo foram marcados por Endrick, que abriu o placar para a equipe Alviverde na primeira etapa, com grande jogada do jovem atacante. Os donos da casa descontaram de pênalti na segunda etapa, com Eduardo Sasha e Eric Ramires marcou no apagar das luzes garantindo a vitória do Massa Bruta

Verdão se encontra no jogo e abre o placar com cria da academia

Foto:Divulgação/Palmeiras

Ao início da primeira etapa, a imagem que se dava para o confronto era domínio claro do time do interior, Bragantino dominou a partida até mais ou menos os 10 primeiros minutos, até que, o elenco quase juvenil, que foi opção técnica do técnico Abel Ferreira, que visa a grande decisão contra o Boca Jrs, começou a surpreender a equipe adversária.

Aos 15 minutos da primeira etapa, o meia Jhon Jhon fez um grande lançamento de trás do meio-campo, buscando o jovem atacante Endrick, e o centro-avante do verdão mostrou que não estava para brincadeira, levou a bola até a entrada da grande área, driblou Cleiton com facilidade, e tocou para o gol sem goleiro, abrindo o placar para os visitantes. E após o gol marcado, a perspectiva se inverteu, o verdão dominou a partida, conseguiu criar ótimas chances, mas acabou parando nas mãos de Cleiton e também na trave, assim acabou encerrando a primeira etapa com apenas um gol na frente do placar e precisando manter o resultado na segunda etapa.

RB Bragantino surpreende e vira a partida nos últimos minutos

Foto:Divulgação/Palmeiras

O Plantel de Abel Ferreira voltou para a etapa final com um ritmo menos intenso do que havia apresentado na primeira, e acabou se repetindo um cenário incrivelmente parecido com a etapa inicial, porém, com o time completamente ao contrário. Aos 15 minutos da segunda etapa, Juninho Capixaba fez um cruzamento firme para a grande área, mas um detalhe acabou assinalando penalidade máxima para os donos da casa, Richard Ríos colocou a mão na bola, e em sequência, Eduardo Sasha foi para a bola e empatou a partida em Bragança Paulista.

E repetindo o cenário da primeira etapa, a equipe que havia marcado o gol se sobrepôs ao adversário e dominou o jogo, conseguiu pressionar o verdão no campo de ataque, e por conta da falta experiência de um plantel extremamente jovem escalado por Abel, a pressão acabou sendo muito mais forte do que a defesa aguentaria, e já no apagar das luzes, Lucas Evangelista aproveitou uma bola alçada na área e desviou para Eric Ramires, que de cabeça, completou para o gol e garantiu a vitória do Massa Bruta.

Como Ficaram as Equipes ?

O Braga com essa vitória conseguiu um feito histórico, acabou somando 45 pontos na tabela e alcançou a segunda colocação da competição, ficando atrás apenas do Botafogo.

Os Alviverdes acabaram saindo derrotados de Bragança, porém, aparentando ser uma perda de pontos completamente calculado, tendo em vista a equipe completamente alternativa tendo sido usada nesta tarde. Com a derrota, o Palmeiras seguiu com seus 44 pontos conquistados e ocupa atualmente a quarta colocação no torneio brasileiro.

Próximos Compromissos

O Palmeiras volta aos gramados nesta quinta-feira (5), em que terá de enfrentar o Boca Jrs, em duelo de volta da semi-final da Copa Libertadores, no Allianz Parque, ás 21h30.

O Bragantino enfrenta a equipe do Athletico PR, no próximo domingo, na Liggo Arena, ás 18h30. O confronto é válido pela vigésima sexta rodada do Campeonato Brasileiro 2023.