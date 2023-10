Mano Menezes destaca melhoria em início de trabalho no Corinthians

Após o empate do Corinthians por 1 a 1 diante do Flamengo em confronto do Brasileirão, o técnico Mano Menezes concedeu entrevista coletiva falando sobre o desempenho do Timão no confronto.

Analisando inicialmente o desempenho da equipe, Mano evitou comemorar o empate, mas elogiou a postura do Corinthians no confronto diante dos cariocas.

"Não saio satisfeito com o resultado, mas com o comportamento da equipe. Estivemos bem melhor posicionados na defesa, contra uma equipe com muita qualidade, com movimentações boas. Minha equipe se comportou melhor e ofereceu menos oportunidades, a partir dai você vai sofrendo menos. É uma serie de coisas para melhorar, mas o caminho é esse."

"Gosto da entrega que tivemos. Não somos a melhor equipe do campeonato, mas temos que ser a mais organizada, a que brigue mais pelo jogo. Temos que ter coisas que nos faça diferentes, que nos coloquem nesta disputa."

Perguntado sobre as alterações que fez na partida, incluindo a saída de Renato Augusto, Mano lamentou e explicou a escolha por tirar o camisa 8.

"Troquei o Renato porque sentiu um desconforto na panturrilha. Bruno Méndez a mesma coisa. Moscardo também teve um inicio de desgaste, um primeiro sintoma de cãibra, correu muito. As outras foram alterações necessárias para mudarmos o jogo. Eu tinha outros planos para o intervalo, mas com a mudança do Renato tive que segurar um pouco, pois tínhamos risco. Tínhamos alguns jogadores com grande possibilidade de não terminar a partida, como o Fábio Santos, por isso seguramos um pouco."

Foco na Pausa para Data Fifa

Agora o Corinthians vive a pausa para a Data Fifa antes de enfrentar o Fluminense após 10 dias de treino e preparação forte.

Sobre isso, Mano Menezes prometeu trabalhar forte alguma questões específicas na movimentação da equipe.

"Cada dia vamos trabalhar exatamente nessa direção de melhorar as questões gerais da equipe. Eu acho que a gente sofre um pouco em retomadas, quando a bola vai e volta a gente perde um pouquinho o posicionamento de ganhar a segunda bola, seja da parte ofensiva, seja da parte defensiva. A equipe precisa percorrer essas distâncias mais rápido e fazer as leituras das trajetórias, fazer muito trabalho sobre isso, e isso é possível. Existe uma exigência de mudança de ritmo nesses fundamentos, você não pode sempre estar correndo na mesma pegada, porque exige questões de mudanças e isso é uma conscientização que o treinamento todos os dias faz você ganhar uma condição melhor para isso. Então vamos trabalhar todos esses aspectos, eu acho que a equipe precisa desse trabalho e os jogadores estão sedentos dessas informações de como você se comporta nesse caso ou nos outros casos, então acho que isso chama padronização e é o que nós vamos dar para a equipe."