Com contrato até 2025, Corinthians anuncia contratação de Mano Menezes

Após tentar a contratação de Tite, o Corinthians anunciou na tarde da última quinta-feira (28) a chegada do técnico Mano Menezes ao clube. O treinador assinou um contrato de dois anos e tenta arrumar a casa para buscar a vaga na final da Copa Sul-Americana.

Antes do anúncio oficial, o Corinthians 'brincou' com a contratação em suas redes sociais, com a foto do contrato assinado (Foto: Divulgação/Corinthians)

O técnico vem para a vaga de Vanderlei Luxemburgo, demitido na última quarta-feira (27) após um empate em casa com o Fortaleza na ida da semifinal da Sula, em 1 a 1.

Luxa, em sua terceira passagem pelo clube, somou 38 jogos, com 14 vitórias, 12 empates e 12 derrotas, além de muitas criticas por parte da torcida e irregularidade de resultados em campo.

Números e títulos

Mano Menezes também está em sua terceira passagem pelo clube, tendo também treinado a equipe alvinegra entre 2008 e 2010, além de uma rápida passagem em 2014.

No Corinthians, ao todo, são 248 jogos, com 136 vitórias, 64 empates e 48 derrotas na carreira. Em títulos Mano soma três conquistas com a camisa alvinegra: a Série B do Brasileirão de 2008, o Paulistão de 2009 e a Copa do Brasil de 2009.

Mano Menezes chega em um momento importante na temporada. No próximo sábado (30), às 18h30, o Corinthians visita o São Paulo pelo Brasileirão. E logo após isso, na terça-feira (3), fora de casa, o Corinthians joga contra o Fortaleza, buscando a vaga na final da Copa Sul-Americana, às 21h30.