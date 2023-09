Novorizontino goleia Ceará e encerra rodada da Série B dentro do G-4

Em partida disputada no Estádio Doutor Jorge Ismael de Biasi nesta segunda-feira (18), o Novorizontino dominou o Ceará e venceu por 4 a 0 no encerramento da 28ª rodada do Brasileirão Série B.

A equipe mandante dominou completamente as ações desde o primeiro minuto e encaminhou a vitória no primeiro tempo com três gols marcados e dois tentos anulados ao todo, deixando o Ceará completamente perdido taticamente.

Com a vitória, o Novorizontino subiu para 48 pontos na tabela de classificação e fechou a 28ª rodada no G-4. Enquanto isso, o Ceará permanece com 41 pontos, em 10º lugar, cada vez mais distante da briga pelo acesso à Série A.

Novorizontino dominante desde o início

O placar foi aberto com apenas oito minutos de jogo. Reverson cobrou escanteio com perfeição na primeira trave para o zagueiro direito César Martins se deslocar e subir com liberdade para cabecear no ângulo de Bruno Ferreira.

Aos 17', Douglas Baggio invadiu a área e chutou firme após bela troca de passes em lance de perigo. Na sequência, Rodolfo foi acionado pela esquerda e cortou o marcador em chute próximo do ângulo. Depois, foi a vez de Rodolfo ficar na cara do gol e deixar o goleiro para trás, sendo neutralizado por Luiz Otávio.

Este lance animou o Ceará que teve chance real de buscar o empate aos 27' com Saulo Mineiro chutando sem ângulo e parando numa bela defesa de Jordi. Enquanto isso, o Novorizontino teve dois gols anulados com Adriano Martins e Ligger, em jogada ensaiada.

Ceará não aproveitou oportunidade de empate antes da goleada

Após alguns minutos de tensão, o Novorizontino enfim buscou a tranquilidade com o segundo gol. Aos 39', em mais um erro técnico do Ceará, Douglas Baggio ficou com a bola e disparou pela direita para chegar na linha de fundo e cruzar na segunda trave onde Aylon surgiu livre e testou firme no canto.

Nos acréscimos, a equipe paulista transformou a vitória em goleada. Aos 47', Lepo cruzou pro baixo na tentativa do corte e Luiz Otávio desviou contra o próprio gol. A bola bateu na trave e sobrou para Geovane, livre, tocar no fundo da rede.

O Ceará voltou para o segundo tempo com quatro mudanças: Richardson, Willian Formiga, Tiago entraram no sistema defensivo, mas o que realmente chamou atenção foi a substituição do goleiro Bruno Ferreira por André Luiz.

A equipe visitante tentou apertar e Richardson entrou bem. Aos 9', o volante fez fila pela esquerda, invadiu a área e chutou rasteiro, parando em defesa de Jordi. Na sequência, Guilherme Castilho carregou pelo meio e arriscou de fora da área.

No entanto, o ímpeto ofensivo do Ceará foi diminuindo com a sequência do segundo tempo e as chances de um empate cessaram definitivamente aos 33'. Rômulo escapou pela direita e cruzou buscando Ronaldo, mas Tiago desviou errado e marcou contra.

O Ceará marcou chamado "gol de honra" aos 45' do segundo tempo. Eirkc recebeu passe, dominou e abriu espaço da esquerda para o meio finalizando no canto alto de Jordi em um belo gol.

Sequência

O Novorizontino volta a campo na próxima segunda-feira (25, 20h), em duelo contra o ABC-RN, novamente no Doutor Jorge Ismael de Biasi. Enquanto isso, o Ceará terá pela frente a Chapecoense, em Santa Catarina, neste sábado (23, 17h)